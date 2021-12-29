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Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина
Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина - РИА Новости, 29.12.2021
Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина, однако он может позвонить ему при необходимости. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:01
2021-12-29T16:01
политика
украина
рамзан кадыров
владимир путин
владимир зеленский
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина, однако он может позвонить ему при необходимости."У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи (Кадырова – ред.) и Владимира Путина", - сказал Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram.Глава Чечни отметил, что ему никто не говорит делать какие-либо заявления, в том числе и затрагивающие Украину."Никто ни разу не говорил делать заявления в отношении Украины или других государств. Мне никто не звонит, не говорит, чтобы я делал заявления по таким вопросам. У меня отношения со всем руководством, начиная с президента, заканчивая министрами и администрацией, как у главы субъекта. Да, когда есть необходимость, я звоню президенту, и он отвечает, поддерживает, принимает необходимые решения по социально-экономическим вопросам. Как глава государства он всегда на связи со всеми руководителями регионов", - сказал Кадыров.Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину "должны присоединить" к России. Позже он назвал эти слова "своим личным мнением".
https://ria.ru/20211228/strakh-1765747793.html
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политика, украина, рамзан кадыров, владимир путин, владимир зеленский, чеченская республика (чечня), россия
16:01 29.12.2021
 
Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина

Глава Чечни Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение президента Путина

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина, однако он может позвонить ему при необходимости.
"У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи (Кадырова – ред.) и Владимира Путина", - сказал Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 01:50
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
Глава Чечни отметил, что ему никто не говорит делать какие-либо заявления, в том числе и затрагивающие Украину.
"Никто ни разу не говорил делать заявления в отношении Украины или других государств. Мне никто не звонит, не говорит, чтобы я делал заявления по таким вопросам. У меня отношения со всем руководством, начиная с президента, заканчивая министрами и администрацией, как у главы субъекта. Да, когда есть необходимость, я звоню президенту, и он отвечает, поддерживает, принимает необходимые решения по социально-экономическим вопросам. Как глава государства он всегда на связи со всеми руководителями регионов", - сказал Кадыров.
Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину "должны присоединить" к России. Позже он назвал эти слова "своим личным мнением".
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря, 20:41Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
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ПолитикаУкраинаРамзан КадыровВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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