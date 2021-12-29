https://ria.ru/20211229/kadyrov-1766023673.html

Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина

Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина - РИА Новости, 29.12.2021

Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина, однако он может позвонить ему при необходимости. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:01

2021-12-29T16:01

2021-12-29T16:01

политика

украина

рамзан кадыров

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чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина, однако он может позвонить ему при необходимости."У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи (Кадырова – ред.) и Владимира Путина", - сказал Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram.Глава Чечни отметил, что ему никто не говорит делать какие-либо заявления, в том числе и затрагивающие Украину."Никто ни разу не говорил делать заявления в отношении Украины или других государств. Мне никто не звонит, не говорит, чтобы я делал заявления по таким вопросам. У меня отношения со всем руководством, начиная с президента, заканчивая министрами и администрацией, как у главы субъекта. Да, когда есть необходимость, я звоню президенту, и он отвечает, поддерживает, принимает необходимые решения по социально-экономическим вопросам. Как глава государства он всегда на связи со всеми руководителями регионов", - сказал Кадыров.Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину "должны присоединить" к России. Позже он назвал эти слова "своим личным мнением".

https://ria.ru/20211228/strakh-1765747793.html

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политика, украина, рамзан кадыров, владимир путин, владимир зеленский, чеченская республика (чечня), россия