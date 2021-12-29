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В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о действиях ПВО Сирии
В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о действиях ПВО Сирии - РИА Новости, 29.12.2021
В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о действиях ПВО Сирии
Армия Израиля заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о том, что ПВО Сирии не нанесли удар по F-16 Израиля, так как в Хмеймиме... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:38
2021-12-29T11:38
в мире
сирия
тель-авив
мид израиля‎
f-16
воздушно-космические силы россии
ил-20
россия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 дек – РИА Новости. Армия Израиля заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о том, что ПВО Сирии не нанесли удар по F-16 Израиля, так как в Хмеймиме садился самолет ВКС России.Силы противовоздушной обороны Сирии не вступали в бой с израильскими истребителями F-16, которые нанесли ракетный удар по порту в Латакии, так как в это время на аэродром "Хмеймим" в окрестностях этого города садился самолет ВКС России, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев."Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сообщили РИА Новости в армии.Ранее в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль хочет быть уверенным, что вне зависимости от того, что происходит в Сирии, российские военные там не пострадают, но мириться с присутствием Ирана в Сирии Израиль не намерен.Механизм "деконфликтинга" между военными обеих стран действует с осени 2015 года. Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве. Отладка механизмов и процедур взаимодействия, которыми пользуются стороны во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов, приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, который был 17 сентября случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации.
https://ria.ru/20211228/udar-1765786306.html
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в мире, сирия, тель-авив, мид израиля‎, f-16, воздушно-космические силы россии, ил-20, россия, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
11:38 29.12.2021
 
В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о действиях ПВО Сирии

В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о действиях ПВО Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской армии на на базе ВВС Сирии в провинции Хомс
Военнослужащий сирийской армии на на базе ВВС Сирии в провинции Хомс - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 дек – РИА Новости. Армия Израиля заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о том, что ПВО Сирии не нанесли удар по F-16 Израиля, так как в Хмеймиме садился самолет ВКС России.
Силы противовоздушной обороны Сирии не вступали в бой с израильскими истребителями F-16, которые нанесли ракетный удар по порту в Латакии, так как в это время на аэродром "Хмеймим" в окрестностях этого города садился самолет ВКС России, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Морской порт Латакия в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 11:21
Израильская армия отказалась комментировать сообщения об ударах по Сирии
"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сообщили РИА Новости в армии.
Ранее в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль хочет быть уверенным, что вне зависимости от того, что происходит в Сирии, российские военные там не пострадают, но мириться с присутствием Ирана в Сирии Израиль не намерен.
Механизм "деконфликтинга" между военными обеих стран действует с осени 2015 года. Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве. Отладка механизмов и процедур взаимодействия, которыми пользуются стороны во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов, приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, который был 17 сентября случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации.
Израильские войска совершили воздушную атаку на Латакию, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 22:05
Минобороны раскрыло детали удара Израиля по объектам вблизи базы Хмеймим
 
В миреСирияТель-АвивМИД Израиля‎F-16Воздушно-космические силы РоссииИл-20РоссияЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
 
 
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