https://ria.ru/20211229/izrail-1765962043.html

В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о действиях ПВО Сирии

В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о действиях ПВО Сирии - РИА Новости, 29.12.2021

В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о действиях ПВО Сирии

Армия Израиля заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о том, что ПВО Сирии не нанесли удар по F-16 Израиля, так как в Хмеймиме... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:38

2021-12-29T11:38

2021-12-29T11:38

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тель-авив

мид израиля‎

f-16

воздушно-космические силы россии

ил-20

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 дек – РИА Новости. Армия Израиля заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о том, что ПВО Сирии не нанесли удар по F-16 Израиля, так как в Хмеймиме садился самолет ВКС России.Силы противовоздушной обороны Сирии не вступали в бой с израильскими истребителями F-16, которые нанесли ракетный удар по порту в Латакии, так как в это время на аэродром "Хмеймим" в окрестностях этого города садился самолет ВКС России, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев."Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сообщили РИА Новости в армии.Ранее в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль хочет быть уверенным, что вне зависимости от того, что происходит в Сирии, российские военные там не пострадают, но мириться с присутствием Ирана в Сирии Израиль не намерен.Механизм "деконфликтинга" между военными обеих стран действует с осени 2015 года. Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве. Отладка механизмов и процедур взаимодействия, которыми пользуются стороны во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов, приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, который был 17 сентября случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации.

https://ria.ru/20211228/udar-1765786306.html

https://ria.ru/20211228/posadka-1765916001.html

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в мире, сирия, тель-авив, мид израиля‎, f-16, воздушно-космические силы россии, ил-20, россия, яир лапид (министр иностранных дел израиля)