https://ria.ru/20211229/iran-1766089046.html

Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран

Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран - РИА Новости, 29.12.2021

Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в ходе предстоящего телефонного разговора могут обсудить переговоры с Ираном по возвращению к СВПД, Вашингтон... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T22:50

2021-12-29T22:50

2021-12-29T22:51

в мире

сша

владимир путин

джо байден

совет россия-нато

обсе

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в ходе предстоящего телефонного разговора могут обсудить переговоры с Ираном по возвращению к СВПД, Вашингтон считает взаимодействие с Россией в Вене конструктивным, заявили в администрации США."Лидеры обсуждали это некоторое время по видеосвязи пару недель назад, я думаю, что вероятно такое обсуждение на фоне продолжающихся переговоров в Вене. США, европейские партнеры и РФ координируются достаточно близко в Вене, конструктивно взаимодействуют", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга.В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов РФ и США. Как сообщал ранее Белый дом, в ходе беседы Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, совет россия-нато, обсе, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия