https://ria.ru/20211229/internet-1766049958.html

Умный Китай. Поднебесную покрывают сети сверхскоростного интернета

Умный Китай. Поднебесную покрывают сети сверхскоростного интернета - РИА Новости, 29.12.2021

Умный Китай. Поднебесную покрывают сети сверхскоростного интернета

Китай – страна с крупнейшей в мире сетью 5G. Сети нового поколения обеспечивают жителей более 95% уездов и 35% сельских поселений сверхвысокой скоростью... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:44

2021-12-29T17:44

2021-12-29T17:44

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МОСКВА, 29 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". Китай – страна с крупнейшей в мире сетью 5G. Сети нового поколения обеспечивают жителей более 95% уездов и 35% сельских поселений сверхвысокой скоростью передачи данных, а это почти 400 миллионов человек. Хотя технологии 5G все еще находятся на начальной стадии развития, можно с уверенностью сказать, что за ними – будущее. Без сетей нового поколения невозможно функционирование "умных" технологий – интернета вещей, автомобилей, домов. И КНР стремится занять лидирующие позиции в мире в отраслях, касающихся высоких технологий.5G амбицииЦифровая трансформация мира только начинается. Искусственный интеллект, блокчейн, облачные вычисления, 5G и другие технологии в ближайшие годы изменят жизнь людей до неузнаваемости. Сегодня 169 операторов в 70 странах и регионах мира уже запустили услуги 5G. Общее количество развернутых базовых станций 5G во всем мире на конец 2020 года превысило 1,02 миллиона, и к концу 2021 года должно было удвоиться. Согласно исследованию J.P. Morgan, общее количество пользователей 5G в мире на конец 2020 года превысило 225 миллионов, а к 2025 году их число достигнет трех миллиардов.Китай находится в авангарде разработки и внедрения технологий 5G. В декабре 2020 года в Китае насчитывалось 718 тысяч базовых станций 5G — почти в шесть раз больше, чем у Южной Кореи, которая оказалась на втором месте. При этом треть всех патентов 5G принадлежит китайским разработчикам.Сети поколения 5G позволяют "интернетофицировать" практически все сферы жизни человека. Сопрягать с их помощью можно всевозможные устройства: оборудование, автомобили, бытовую технику. Сверхскоростные сети ускоряют развитие таких сфер как дополненная реальность, удаленное медицинское обслуживание. Так, возможно, скоро врачи смогут проводить операции пациентам удаленно с помощью роботов и 5G соединения.Китай приступает к реализации 14-го пятилетнего плана (2021-2025 годы), в котором технологические инновации являются ключевой целью, и готовится реализовать политику всеобщего процветания, углеродной нейтральности, "двойной циркуляции" и улучшения качества жизни в сельских районах. Подспорьем в достижении амбициозных целей так или иначе станут сети 5G. В Китае планируется создание высокоскоростной, интеллектуальной, экологичной, безопасной цифровой инфраструктуры.В 2020 году на каждые 10 тысяч жителей Китая приходилось всего пять базовых станций 5G. Однако, согласно плану властей, к концу 2025 года на 10 тысяч жителей будет приходиться уже 26 таких станций. Это значит, что через пять лет в Китае будет построено около 3,64 миллиона станций.Согласно прогнозу правительства, к 2023 году число пользователей 5G в стране должно превысить 560 миллионов человек - около 40% от общего числа пользователей мобильной связи в Китае.Лидеры индустрииОдин из крупнейших интернет-провайдеров Китая, компания China Unicom, намерена стать лидером индустрии интернета вещей. По словам представителя компании Лю Лихуна, China Unicom нацелена на создание надежной цифровой инфраструктуры для качественного социально-экономического развития и перехода от поддержки обычных телекоммуникационных подключений к интеллектуальным подключениям нового поколения для всего, что только можно подключить к интернету.На конец октября у China Unicom насчитывалось 143 миллиона абонентов мобильной связи 5G, из которых 72,68 миллиона подписались на ее пакеты обслуживания 5G в 2021 году.Другой крупный оператор связи - China Mobile, нацелен на достижение непрерывного покрытия 5G в сельских районах по всей стране к концу следующего года. Грандиозный план вполне выполним, ведь, China Mobile уже построила более 560 тысяч базовых станций 5G, что делает компанию крупнейшим в мире оператором сетей 5G.Председатель China Mobile Ян Цзе рассказал, что компания стремится стать лидером в сфере предложения высокоскоростного, безопасного и повсеместного подключения к интернету. "Мы будем усердно работать, чтобы обеспечить непрерывное покрытие 5G в сельских районах по всему Китаю к концу 2022 года", - указывал он.Оператор связи также активно разрабатывает новые услуги, например, облачные игры, дополненную и виртуальную реальность, финансовые услуги, такие как страхование и кредит.China Mobile уже запустила 134 проекта по международным стандартам 5G, получила около 3,3 тысячи патентов на технологии 5G и привлекла 360 миллионов абонентов мобильной связи 5G. Migu Co Ltd, дочерняя компания China Mobile, предоставляющая цифровой контент и услуги – потоковые видео, музыку, книги, привлекла 870 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20211228/energetika-1765825979.html

https://ria.ru/20211224/elektromobili-1765329951.html

https://ria.ru/20211217/kitay-1764274738.html

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технологии, интернет, китай, china mobile