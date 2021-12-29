https://ria.ru/20211229/internet-1766007728.html

Интернет провели во все социально значимые объекты, заявил Чернышенко

Интернет провели во все социально значимые объекты, заявил Чернышенко - РИА Новости, 29.12.2021

Интернет провели во все социально значимые объекты, заявил Чернышенко

Широкополосный интернет проведен во все социально значимые объекты РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:46

2021-12-29T14:46

2021-12-29T14:46

общество

интернет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

арктика

командорские острова

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Широкополосный интернет проведен во все социально значимые объекты РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Чернышенко."В декабре более 75 тысяч таких объектов как ФАПы, медицинские учреждения, школы, больницы, отделения полиции, МЧС подключены к интернету. Это именно те, которые не были еще подключены на момент поручения. То есть это поручение (президента - ред.) выполнено полностью. Это значит, что интернет широкополосный пришел во все учреждения, которые являются социально значимыми", - сказал Чернышенко.Тем не менее, по словам вице-премьера, задача проведения интернета ставится шире."Необходимо, чтобы в нашей самой большой в мире стране интернет широкополосный был везде, включая Арктику, Северный широтный ход, Командорские острова и другие удаленные участки и даже в населенных пунктах, где население меньше 200 человек", - добавил Чернышенко.

https://ria.ru/20211229/internet-1765928857.html

арктика

командорские острова

россия

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общество, интернет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика, командорские острова, дмитрий чернышенко, россия