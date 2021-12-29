Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/internet-1766007728.html
Интернет провели во все социально значимые объекты, заявил Чернышенко
Интернет провели во все социально значимые объекты, заявил Чернышенко - РИА Новости, 29.12.2021
Интернет провели во все социально значимые объекты, заявил Чернышенко
Широкополосный интернет проведен во все социально значимые объекты РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:46
2021-12-29T14:46
общество
интернет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
арктика
командорские острова
дмитрий чернышенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_1cbb39c54683b17bf4010a90ebf239d1.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Широкополосный интернет проведен во все социально значимые объекты РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Чернышенко."В декабре более 75 тысяч таких объектов как ФАПы, медицинские учреждения, школы, больницы, отделения полиции, МЧС подключены к интернету. Это именно те, которые не были еще подключены на момент поручения. То есть это поручение (президента - ред.) выполнено полностью. Это значит, что интернет широкополосный пришел во все учреждения, которые являются социально значимыми", - сказал Чернышенко.Тем не менее, по словам вице-премьера, задача проведения интернета ставится шире."Необходимо, чтобы в нашей самой большой в мире стране интернет широкополосный был везде, включая Арктику, Северный широтный ход, Командорские острова и другие удаленные участки и даже в населенных пунктах, где население меньше 200 человек", - добавил Чернышенко.
https://ria.ru/20211229/internet-1765928857.html
арктика
командорские острова
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_171:0:1878:1280_1920x0_80_0_0_cd1bd735a29504a72cf36894f5d37057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, интернет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика, командорские острова, дмитрий чернышенко, россия
14:46 29.12.2021
 
Интернет провели во все социально значимые объекты, заявил Чернышенко

Чернышенко: широкополосный интернет провели во все социально значимые объекты России

CC0 / 3844328 / WirelessWi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
CC0 / 3844328 / Wireless
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Широкополосный интернет проведен во все социально значимые объекты РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"В декабре более 75 тысяч таких объектов как ФАПы, медицинские учреждения, школы, больницы, отделения полиции, МЧС подключены к интернету. Это именно те, которые не были еще подключены на момент поручения. То есть это поручение (президента - ред.) выполнено полностью. Это значит, что интернет широкополосный пришел во все учреждения, которые являются социально значимыми", - сказал Чернышенко.
Тем не менее, по словам вице-премьера, задача проведения интернета ставится шире.
"Необходимо, чтобы в нашей самой большой в мире стране интернет широкополосный был везде, включая Арктику, Северный широтный ход, Командорские острова и другие удаленные участки и даже в населенных пунктах, где население меньше 200 человек", - добавил Чернышенко.
Мониторы - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
05:05
Россия предложила заключить международное соглашение по интернету
 
ОбществоИнтернетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АрктикаКомандорские островаДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
Лента новостейМолния
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран