https://ria.ru/20211229/intel-1765975384.html

Новый процессор Intel Core i5 для ноутбуков рассекречен до премьеры

Новый процессор Intel Core i5 для ноутбуков рассекречен до премьеры - РИА Новости, 29.12.2021

Новый процессор Intel Core i5 для ноутбуков рассекречен до премьеры

Процессор для ноутбуков Intel Core i5 семейства Alder Lake оказался значительно мощнее предшественников. Об этом сообщает портал ITHome. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:32

2021-12-29T12:32

2021-12-29T14:08

наука

технологии

intel corporation

компьютерные технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760228176_0:261:3095:2002_1920x0_80_0_0_7936f5400117317d9a314d90dcfd4af6.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Процессор для ноутбуков Intel Core i5 семейства Alder Lake оказался значительно мощнее предшественников. Об этом сообщает портал ITHome.В популярном бенчмарке Geekbench обнаружили новый ноутбук MSI Prestige 14 (A12SC). Эта модель построена на еще не представленном чипе Core i5-1250P. В однопоточном тесте он набрал 1611 баллов, а в многопоточном — 8789 баллов. Это больше, чем, например, у "полноценной" модели Core i9-9900KF.Core i5-1250P получил 12 вычислительных ядер (четыре больших и восемь малых), работающих в 16 потоков с базовой частотой 2,1 гигагерца. Ожидается, что в серии будет процессор Core i7-1260P с тактовой базовой частотой в 2,5 гигагерца.Мобильные чипы Intel Alder Lake представят в январе 2022-го, после чего на рынке появятся ноутбуки с этой платформой.

https://ria.ru/20211027/intel-1756565022.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, intel corporation, компьютерные технологии