https://ria.ru/20211229/intel-1765975384.html
Новый процессор Intel Core i5 для ноутбуков рассекречен до премьеры
Новый процессор Intel Core i5 для ноутбуков рассекречен до премьеры - РИА Новости, 29.12.2021
Новый процессор Intel Core i5 для ноутбуков рассекречен до премьеры
Процессор для ноутбуков Intel Core i5 семейства Alder Lake оказался значительно мощнее предшественников. Об этом сообщает портал ITHome. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:32
2021-12-29T12:32
2021-12-29T14:08
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intel corporation
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Процессор для ноутбуков Intel Core i5 семейства Alder Lake оказался значительно мощнее предшественников. Об этом сообщает портал ITHome.В популярном бенчмарке Geekbench обнаружили новый ноутбук MSI Prestige 14 (A12SC). Эта модель построена на еще не представленном чипе Core i5-1250P. В однопоточном тесте он набрал 1611 баллов, а в многопоточном — 8789 баллов. Это больше, чем, например, у "полноценной" модели Core i9-9900KF.Core i5-1250P получил 12 вычислительных ядер (четыре больших и восемь малых), работающих в 16 потоков с базовой частотой 2,1 гигагерца. Ожидается, что в серии будет процессор Core i7-1260P с тактовой базовой частотой в 2,5 гигагерца.Мобильные чипы Intel Alder Lake представят в январе 2022-го, после чего на рынке появятся ноутбуки с этой платформой.
https://ria.ru/20211027/intel-1756565022.html
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технологии, intel corporation, компьютерные технологии
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Процессор для ноутбуков Intel Core i5 семейства Alder Lake оказался значительно мощнее предшественников. Об этом сообщает
портал ITHome.
В популярном бенчмарке Geekbench обнаружили новый ноутбук MSI Prestige 14 (A12SC). Эта модель построена на еще не представленном чипе Core i5-1250P. В однопоточном тесте он набрал 1611 баллов, а в многопоточном — 8789 баллов. Это больше, чем, например, у "полноценной" модели Core i9-9900KF.
Core i5-1250P получил 12 вычислительных ядер (четыре больших и восемь малых), работающих в 16 потоков с базовой частотой 2,1 гигагерца. Ожидается, что в серии будет процессор Core i7-1260P с тактовой базовой частотой в 2,5 гигагерца.
Мобильные чипы Intel Alder Lake представят в январе 2022-го, после чего на рынке появятся ноутбуки с этой платформой.