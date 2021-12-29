https://ria.ru/20211229/inflyatsiya-1766068788.html

Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года

Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года - РИА Новости, 30.12.2021

Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года

Годовая инфляция в России составила 8,39 процента, следует из предварительной оценки Росстата. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-29T19:06

2021-12-29T19:06

2021-12-30T01:20

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

эльвира набиуллина

максим решетников

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Годовая инфляция в России составила 8,39 процента, следует из предварительной оценки Росстата.Таким образом, уровень цен на товары и услуги превысил прогнозы властей и стал максимальным с 2015 года — тогда показатель достигал 12,91 процента. "По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82 процента, с начала года — 108,39 процента", — сообщило статистическое ведомство.Для сравнения: в том же месяце прошлого года цены выросли на 0,83 процента, в годовом выражении — 4,91 процента. Как уточнил Росстат, продовольственные товары в декабре подорожали на 1,36 процента, а за год — 10,62 процента, непродовольственные товары — на 0,64 процента и 8,58 процента соответственно. Стоимость услуг поднялась на 0,26 процента в месячном выражении и 4,98 процента в годовом. Окончательные цифры Росстат представит 12 января.Высокая инфляция в России фиксировалась в течение всего 2021 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что темпы роста цен по итогам года окажутся выше прогнозов правительства (7,4 процента) и ЦБ (7,4-7,9 процента) и приблизятся к восьми процентам. Недавно глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что годовая инфляция превысит эту цифру. Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что в 2022 году нужно вернуть показатель к целевому уровню в четыре процента.

https://ria.ru/20211228/inflyatsiya-1765827380.html

https://ria.ru/20211228/inflyatsiya-1765746236.html

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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина, максим решетников, россия