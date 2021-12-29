https://ria.ru/20211229/inflyatsiya-1766068788.html
Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года
Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года - РИА Новости, 30.12.2021
Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года
Годовая инфляция в России составила 8,39 процента, следует из предварительной оценки Росстата. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-29T19:06
2021-12-29T19:06
2021-12-30T01:20
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
эльвира набиуллина
максим решетников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0fc5394c65b3f3c36250514315a2bdef.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Годовая инфляция в России составила 8,39 процента, следует из предварительной оценки Росстата.Таким образом, уровень цен на товары и услуги превысил прогнозы властей и стал максимальным с 2015 года — тогда показатель достигал 12,91 процента. "По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82 процента, с начала года — 108,39 процента", — сообщило статистическое ведомство.Для сравнения: в том же месяце прошлого года цены выросли на 0,83 процента, в годовом выражении — 4,91 процента. Как уточнил Росстат, продовольственные товары в декабре подорожали на 1,36 процента, а за год — 10,62 процента, непродовольственные товары — на 0,64 процента и 8,58 процента соответственно. Стоимость услуг поднялась на 0,26 процента в месячном выражении и 4,98 процента в годовом. Окончательные цифры Росстат представит 12 января.Высокая инфляция в России фиксировалась в течение всего 2021 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что темпы роста цен по итогам года окажутся выше прогнозов правительства (7,4 процента) и ЦБ (7,4-7,9 процента) и приблизятся к восьми процентам. Недавно глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что годовая инфляция превысит эту цифру. Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что в 2022 году нужно вернуть показатель к целевому уровню в четыре процента.
https://ria.ru/20211228/inflyatsiya-1765827380.html
https://ria.ru/20211228/inflyatsiya-1765746236.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_2783c72fb9a36e3d6005c4d943f9178b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина, максим решетников, россия
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Годовая инфляция в России
составила 8,39 процента, следует из предварительной оценки Росстата
.
Таким образом, уровень цен на товары и услуги превысил прогнозы властей и стал максимальным с 2015 года — тогда показатель достигал 12,91 процента.
"По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82 процента, с начала года — 108,39 процента", — сообщило статистическое ведомство.
Для сравнения: в том же месяце прошлого года цены выросли на 0,83 процента, в годовом выражении — 4,91 процента.
Как уточнил Росстат, продовольственные товары в декабре подорожали на 1,36 процента, а за год — 10,62 процента, непродовольственные товары — на 0,64 процента и 8,58 процента соответственно. Стоимость услуг поднялась на 0,26 процента в месячном выражении и 4,98 процента в годовом.
Окончательные цифры Росстат представит 12 января.
Высокая инфляция в России фиксировалась в течение всего 2021 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников
в начале декабря говорил, что темпы роста цен по итогам года окажутся выше прогнозов правительства (7,4 процента) и ЦБ
(7,4-7,9 процента) и приблизятся к восьми процентам. Недавно глава Банка России Эльвира Набиуллина
не исключила, что годовая инфляция превысит эту цифру.
Президент Владимир Путин
неоднократно указывал, что в 2022 году нужно вернуть показатель к целевому уровню в четыре процента.