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https://ria.ru/20211229/inflyatsiya-1766068788.html
Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года
Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года - РИА Новости, 30.12.2021
Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года
Годовая инфляция в России составила 8,39 процента, следует из предварительной оценки Росстата. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-29T19:06
2021-12-30T01:20
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
эльвира набиуллина
максим решетников
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Годовая инфляция в России составила 8,39 процента, следует из предварительной оценки Росстата.Таким образом, уровень цен на товары и услуги превысил прогнозы властей и стал максимальным с 2015 года — тогда показатель достигал 12,91 процента. "По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82 процента, с начала года — 108,39 процента", — сообщило статистическое ведомство.Для сравнения: в том же месяце прошлого года цены выросли на 0,83 процента, в годовом выражении — 4,91 процента. Как уточнил Росстат, продовольственные товары в декабре подорожали на 1,36 процента, а за год — 10,62 процента, непродовольственные товары — на 0,64 процента и 8,58 процента соответственно. Стоимость услуг поднялась на 0,26 процента в месячном выражении и 4,98 процента в годовом. Окончательные цифры Росстат представит 12 января.Высокая инфляция в России фиксировалась в течение всего 2021 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что темпы роста цен по итогам года окажутся выше прогнозов правительства (7,4 процента) и ЦБ (7,4-7,9 процента) и приблизятся к восьми процентам. Недавно глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что годовая инфляция превысит эту цифру. Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что в 2022 году нужно вернуть показатель к целевому уровню в четыре процента.
https://ria.ru/20211228/inflyatsiya-1765827380.html
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина, максим решетников, россия
19:06 29.12.2021 (обновлено: 01:20 30.12.2021)
 
Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года

Росстат: инфляция в России в 2021 году составила 8,39%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Годовая инфляция в России составила 8,39 процента, следует из предварительной оценки Росстата.
Таким образом, уровень цен на товары и услуги превысил прогнозы властей и стал максимальным с 2015 года — тогда показатель достигал 12,91 процента.
"По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82 процента, с начала года — 108,39 процента", — сообщило статистическое ведомство.
Для сравнения: в том же месяце прошлого года цены выросли на 0,83 процента, в годовом выражении — 4,91 процента.
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Окончательные цифры Росстат представит 12 января.
Высокая инфляция в России фиксировалась в течение всего 2021 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что темпы роста цен по итогам года окажутся выше прогнозов правительства (7,4 процента) и ЦБ (7,4-7,9 процента) и приблизятся к восьми процентам. Недавно глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что годовая инфляция превысит эту цифру.
Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что в 2022 году нужно вернуть показатель к целевому уровню в четыре процента.
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