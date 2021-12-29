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Названы люди, которым нельзя есть красную икру
Врач рассказал, кому нельзя есть красную икру - РИА Новости, 29.12.2021
Названы люди, которым нельзя есть красную икру
Красную икру не стоит давать детям до трех лет, заявил "Газете.ru" гастроэнтеролог Сергей Логинов. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:51
2021-12-29T16:51
2021-12-29T17:09
общество
здоровье
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Красную икру не стоит давать детям до трех лет, заявил "Газете.ru" гастроэнтеролог Сергей Логинов.Логинов призвал выбирать слабосоленую икру без консервантов. Он отметил, что продукт способен вызывать аллергию, и посоветовал проконсультироваться с педиатром прежде, чем давать его маленьким детям.Гастроэнтеролог предостерег от употребления слишком большого количества красной икры: из-за соли и консервантов может возникнуть отечность. В качестве допустимой дозы Логинов назвал две-три чайные ложки в день.При этом врач обратил внимание и на пользу икры: в ней содержатся фолиевая кислота, йод, фосфор, калий, железо, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты, а также витамины.
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общество, здоровье
16:51 29.12.2021 (обновлено: 17:09 29.12.2021)
Врач рассказал, кому нельзя есть красную икру
Гастроэнтеролог Логинов призвал не давать красную икру маленьким детям
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Красную икру не стоит давать детям до трех лет, заявил "Газете.ru"
гастроэнтеролог Сергей Логинов.
"До этого возраста органы ЖКТ у ребенка не сформированы окончательно, а икра — очень тяжелый продукт, с которым желудок ребенка может не справиться", — рассказал специалист.
Логинов призвал выбирать слабосоленую икру без консервантов. Он отметил, что продукт способен вызывать аллергию, и посоветовал проконсультироваться с педиатром прежде, чем давать его маленьким детям.
Гастроэнтеролог предостерег от употребления слишком большого количества красной икры: из-за соли и консервантов может возникнуть отечность. В качестве допустимой дозы Логинов назвал две-три чайные ложки в день.
При этом врач обратил внимание и на пользу икры: в ней содержатся фолиевая кислота, йод, фосфор, калий, железо, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты, а также витамины.