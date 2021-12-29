14:30 29.12.2021 (обновлено: 15:43 29.12.2021)
В МИД рассказали, когда снимут запрет на полеты в Грузию
Замглавы МИД Руденко: запрет на полеты в Грузию отменят, когда будут созданы предпосылки
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Запрет авиакомпаниям РФ летать в Грузию отменят, когда для этого будут созданы необходимые предпосылки, в том числе связанные с эпидситуацией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 при решении вопросов возобновления авиасообщения с отдельными иностранными государствами мы ориентируемся прежде всего на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в той или иной стране, а также рекомендации профильного ведомства – Роспотребнадзора", - сказал он.
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Руденко добавил, что в случае с Грузией следует учитывать еще и политические факторы, но запрет на авиасообщение носит временный характер и может быть отменен, что известно грузинской стороне.
"Напомню, введенный в июле 2019 года... запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки с территории России на территорию Грузии был вынужденной мерой, принятой в ответ на известную антироссийскую провокацию, устроенную грузинскими радикалами. Носит она временный характер и будет отменена, как только для этого будут созданы необходимые предпосылки, в том числе эпидемиологическая. Они хорошо известны грузинской стороне, так что нет необходимости их повторять", - подчеркнул он.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.