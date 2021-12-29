https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765986620.html
КПРФ не определилась с позицией по проекту о гражданстве, заявил Зюганов
КПРФ не определилась с позицией по проекту о гражданстве, заявил Зюганов - РИА Новости, 29.12.2021
КПРФ не определилась с позицией по проекту о гражданстве, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что фракция в ближайшее время определится с позицией относительно нового законопроекта о гражданстве России. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:20
2021-12-29T13:20
2021-12-29T13:29
политика
госдума рф
россия
геннадий зюганов
кпрф
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что фракция в ближайшее время определится с позицией относительно нового законопроекта о гражданстве России.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Я слышал о новом законопроекте (о гражданстве РФ). В ближайшее время мы определимся с позицией", - сказал Зюганов.
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политика, госдума рф, россия, геннадий зюганов, кпрф
13:20 29.12.2021 (обновлено: 13:29 29.12.2021)
КПРФ не определилась с позицией по проекту о гражданстве, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Зюганов: фракция в ближайшее время определит позицию по проекту о гражданстве