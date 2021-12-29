https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765986620.html

КПРФ не определилась с позицией по проекту о гражданстве, заявил Зюганов

КПРФ не определилась с позицией по проекту о гражданстве, заявил Зюганов - РИА Новости, 29.12.2021

КПРФ не определилась с позицией по проекту о гражданстве, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что фракция в ближайшее время определится с позицией относительно нового законопроекта о гражданстве России. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:20

2021-12-29T13:20

2021-12-29T13:29

политика

госдума рф

россия

геннадий зюганов

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_0:81:3098:1824_1920x0_80_0_0_7a84f3e3cd12950ac173e72a8953fddc.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что фракция в ближайшее время определится с позицией относительно нового законопроекта о гражданстве России.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Я слышал о новом законопроекте (о гражданстве РФ). В ближайшее время мы определимся с позицией", - сказал Зюганов.

https://ria.ru/20211229/sovfed-1765955967.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, госдума рф, россия, геннадий зюганов, кпрф