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https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765977785.html
В ЕР поддержат новый законопроект о российском гражданстве
В ЕР поддержат новый законопроект о российском гражданстве - РИА Новости, 29.12.2021
В ЕР поддержат новый законопроект о российском гражданстве
Депутат Госдумы от Единой России Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что поддержит новый законопроект о российском гражданстве. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:41
2021-12-29T12:56
общество
единая россия
россия
владимир путин
госдума рф
султан хамзаев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Единой России Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что поддержит новый законопроект о российском гражданстве.Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Полностью приветствуем новый законопроект о гражданстве. На протяжении семи лет добивался, чтобы в стране был механизм отзыва гражданства. Это абсолютно правильная и нужная мера, особенно радуемся, что там предусмотрено лишение гражданства за наркопреступления. Это принципиальный шаг", - сказал Хамзаев.По его словам, в России совершаются преступления, за которые должен предусматриваться механизм отмены гражданства."Буду полностью голосовать за этот законопроект", - добавил депутат.
https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765975556.html
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общество, единая россия, россия, владимир путин, госдума рф, султан хамзаев
12:41 29.12.2021 (обновлено: 12:56 29.12.2021)
 
В ЕР поддержат новый законопроект о российском гражданстве

В партии "Единая Россия" поддержат новый законопроект о российском гражданстве

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Единой России Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что поддержит новый законопроект о российском гражданстве.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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Комитет Госдумы готов оперативно рассмотреть законопроект о гражданстве
"Полностью приветствуем новый законопроект о гражданстве. На протяжении семи лет добивался, чтобы в стране был механизм отзыва гражданства. Это абсолютно правильная и нужная мера, особенно радуемся, что там предусмотрено лишение гражданства за наркопреступления. Это принципиальный шаг", - сказал Хамзаев.
По его словам, в России совершаются преступления, за которые должен предусматриваться механизм отмены гражданства.
"Буду полностью голосовать за этот законопроект", - добавил депутат.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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ОбществоЕдиная РоссияРоссияВладимир ПутинГосдума РФСултан Хамзаев
 
 
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