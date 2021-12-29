https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765977785.html

В ЕР поддержат новый законопроект о российском гражданстве

В ЕР поддержат новый законопроект о российском гражданстве - РИА Новости, 29.12.2021

В ЕР поддержат новый законопроект о российском гражданстве

Депутат Госдумы от Единой России Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что поддержит новый законопроект о российском гражданстве. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:41

2021-12-29T12:41

2021-12-29T12:56

общество

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Единой России Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что поддержит новый законопроект о российском гражданстве.Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Полностью приветствуем новый законопроект о гражданстве. На протяжении семи лет добивался, чтобы в стране был механизм отзыва гражданства. Это абсолютно правильная и нужная мера, особенно радуемся, что там предусмотрено лишение гражданства за наркопреступления. Это принципиальный шаг", - сказал Хамзаев.По его словам, в России совершаются преступления, за которые должен предусматриваться механизм отмены гражданства."Буду полностью голосовать за этот законопроект", - добавил депутат.

https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765975556.html

https://ria.ru/20211229/sovfed-1765955967.html

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общество, единая россия, россия, владимир путин, госдума рф, султан хамзаев