https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765954046.html
Путин предложил ввести институт прекращения гражданства в России
Путин предложил ввести институт прекращения гражданства в России - РИА Новости, 29.12.2021
Путин предложил ввести институт прекращения гражданства в России
Вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства РФ, следует из нового законопроекта о гражданстве России, внесенного в РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:04
2021-12-29T11:04
2021-12-29T13:54
общество
владимир путин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства РФ, следует из нового законопроекта о гражданстве России, внесенного в думскую электронную базу в среду.В среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Им, в частности, сохраняется подход к пониманию института гражданства РФ как устойчивой правовой связи человека с государством."Вместо отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации вводится институт прекращения гражданства Российской Федерации", - следует из пояснительной записки.При этом отмечается, что полномочия президента РФ по принятию решений о прекращении гражданства России в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в стране, предлагается передать МВД России, что обеспечит применение единого механизма добровольного выхода из гражданства.
https://ria.ru/20211218/zelenskiy-1764388641.html
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общество, владимир путин, госдума рф, россия
11:04 29.12.2021 (обновлено: 13:54 29.12.2021)
Путин предложил ввести институт прекращения гражданства в России
Президент Владимир Путин внес в ГД законопроект об институте прекращения гражданства