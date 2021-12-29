https://ria.ru/20211229/granitsa-1765974542.html

Польские пограничники заявили о выстрелах на белорусской стороне

Польские пограничники заявили о выстрелах на белорусской стороне - РИА Новости, 29.12.2021

Польские пограничники заявили о выстрелах на белорусской стороне

Польские пограничники заявили, что зафиксировали выстрелы на белорусской стороне. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:27

2021-12-29T12:27

2021-12-29T12:27

в мире

белоруссия

польша

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Польские пограничники заявили, что зафиксировали выстрелы на белорусской стороне.Ранее Пограничная стража Польши сообщила, что за минувшие сутки впервые с лета не зафиксировали ни одной попытки нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу."Это были первые сутки с начала миграционного кризиса, когда не было силовых попыток пересечь границу. В то же время произошел ряд тревожных инцидентов", - сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Анна Михальская."На белорусской стороне границы появился автомобиль тамошних силовиков, люди, ехавшие в нем, произвели два выстрела в воздух", - рассказала она.С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211228/reaktsiya-1765849865.html

https://ria.ru/20211228/minsk-1765840954.html

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в мире, белоруссия, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии