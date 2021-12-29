https://ria.ru/20211229/gosdep-1765924296.html

Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*

Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"* - РИА Новости, 29.12.2021

Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*

Госдеп США осуждает решение Верховного суда РФ о ликвидации "Мемориала"*. Так ведомство прокомментировало внутреннее дело России, при этом Вашингтон ранее... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T01:02

2021-12-29T01:02

2021-12-29T01:02

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Госдеп США осуждает решение Верховного суда РФ о ликвидации "Мемориала"*. Так ведомство прокомментировало внутреннее дело России, при этом Вашингтон ранее неоднократно и бездоказательно обвинял Москву во вмешательстве в дела США.Он подчеркнул, что Вашингтон "осуждает решение суда", которым был ликвидирован "Мемориал"*.Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"*, а в среду Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск по правозащитному центру "Мемориал"*. Прокуратура в обоих исках ссылается на систематическое неуказание статуса иноагента.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.

https://ria.ru/20211228/memorial-1765885959.html

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в мире, сша, москва, государственный департамент сша, генеральная прокуратура рф, нед прайс, вашингтон, россия