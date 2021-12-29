Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
Пресс-секретарь Госдепа Прайс заявил, что США осуждают ликвидацию "Мемориала"* в России
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Госдеп США осуждает решение Верховного суда РФ о ликвидации "Мемориала"*. Так ведомство прокомментировало внутреннее дело России, при этом Вашингтон ранее неоднократно и бездоказательно обвинял Москву во вмешательстве в дела США.
"Мы призываем остановить нападки на гражданское общество в России", - заявил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс в ходе телефонного брифинга.
Он подчеркнул, что Вашингтон "осуждает решение суда", которым был ликвидирован "Мемориал"*.
Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"*, а в среду Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск по правозащитному центру "Мемориал"*. Прокуратура в обоих исках ссылается на систематическое неуказание статуса иноагента.
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.