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Спасатели нашли альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели нашли альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 29.12.2021
Спасатели нашли альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели нашли живыми альпинистов из Московской области, которые ранее подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:24
2021-12-29T14:24
2021-12-29T15:03
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
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эльбрус
туристы
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спасатели нашли живыми альпинистов из Московской области, которые ранее подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.По предварительным данным, у группы нештатно сработал GPS-трекер.В 09:40 мск в ведомство поступило сообщение о том, что зарегистрированная группа из семи туристов подала сигнал SOS c указанием GPS-координат. На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье отправились спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.Примерное местонахождение альпинистов определялось в районе Безенги, связи с ними не было. Судя по GPS-координатам, они продолжали движение, направляясь к селению Верхняя Балкария.
https://ria.ru/20211228/uschele-1765849446.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, эльбрус, туристы
14:24 29.12.2021 (обновлено: 15:03 29.12.2021)
Спасатели нашли альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели нашли живыми альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии