https://ria.ru/20211229/gaz-1766075070.html

"Газпром" десятый день не бронирует мощности "Ямала — Европы"

"Газпром" десятый день не бронирует мощности "Ямала — Европы" - РИА Новости, 30.12.2021

"Газпром" десятый день не бронирует мощности "Ямала — Европы"

"Газпром" вновь не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу во время регулярной сессии аукциона, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-29T20:00

2021-12-29T20:00

2021-12-30T00:09

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газпром

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Газпром" вновь не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу во время регулярной сессии аукциона, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.Этот маршрут — один из основных для "Газпрома" путей поставок газа в Европу, однако предложение уже десятый день остается невостребованным.Компания не бронирует польский участок ни на регулярной сессии во время аукциона "на сутки вперед", ни на дополнительной, которая проводится непосредственно перед началом газовых суток."Газпром" ранее не стал бронировать мощности этого трубопровода на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования. При этом в первой половине месяца компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров в сутки из доступных 89,1 миллиона, с 17 декабря начала снижать эти объемы, а с 21 декабря магистраль перешла на реверсный режим из Германии в Польшу.Компания сообщала, что поставляет газ по "Ямалу — Европе" согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов 25 декабря говорил, что холдинг, как и раньше, готов закачивать дополнительные объемы топлива в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота. "Газпром", по его словам, не использует этот маршрут, так как некоторые клиенты, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку.Снижение транзита по этому маршруту, как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF 21 декабря достигла исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров, но через несколько дней опускалась ниже 1150 долларов, 29 декабря цены держались в диапазоне 1115-1240 долларов.Газопровод "Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит по "Ямалу — Европе" закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощности магистрали через аукцион.

https://ria.ru/20211229/gazoprovod-1766059244.html

https://ria.ru/20211229/gaz-1766051117.html

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экономика, в мире, природный газ, украина, белоруссия, германия, польша, газпром, северный поток, сергей куприянов, ямал-европа (газопровод), россия