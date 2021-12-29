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Добыча газа в России по итогам года вырастет на десять процентов
Добыча газа в России по итогам года вырастет на десять процентов - РИА Новости, 29.12.2021
Добыча газа в России по итогам года вырастет на десять процентов
Добыча газа в России по итогам уходящего года вырастет на 10 или 10,5%, примерно до 761 миллиарда кубометров, экспорт увеличится на 4%, заявил глава... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:32
2021-12-29T17:32
экономика
природный газ
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Добыча газа в России по итогам уходящего года вырастет на 10 или 10,5%, примерно до 761 миллиарда кубометров, экспорт увеличится на 4%, заявил глава министерства энергетики страны Николай Шульгинов."Что касается добычи газа, включая газ природный и попутный нефтяной газ, это 761 миллиард кубических метров, плюс 10-10,5%, при этом экспорт увеличится, ожидаемо, на 4%", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о предварительных итогах года.Добыча нефти вырастет год к году на 2%, до 521 миллиона тонн, а ее экспорт по сравнению с прошлым годом снизится на 3,8%, что связано, по словам Шульгинова, с увеличением переработки нефти в производстве бензина и дизельного топлива.Производство моторных топлив в целом увеличится на 2 миллиона тонн, или на 6% в годовом выражении, дизеля - также примерно на 2 миллиона тонн.Добыча угля ожидается на уровне 439 миллионов тонн, из которых около 339 миллионов тонн — энергетический уголь и 100 миллионов — коксующийся. Рост к прошлому угоду составляет примерно 9%, что сопоставимо с добычей в 2019 году, добавил министр.Добыча нефти и конденсата в 2020 году, по данным Минэнерго, снизилась в годовом выражении на 8,6%, до 512,8 миллиона тонн. Добыча природного газа сократилась на 6,1%, до 692,9 миллиарда кубометров, а угля — на 8,9%, до 402,1 миллиона тонн.
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экономика, природный газ, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, россия
17:32 29.12.2021
 
Добыча газа в России по итогам года вырастет на десять процентов

Минэнерго: добыча газа в России по итогам года вырастет на 10,5%, до 761 миллиарда кубов

© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие на газоизмерительной станции
Рабочие на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Добыча газа в России по итогам уходящего года вырастет на 10 или 10,5%, примерно до 761 миллиарда кубометров, экспорт увеличится на 4%, заявил глава министерства энергетики страны Николай Шульгинов.
"Что касается добычи газа, включая газ природный и попутный нефтяной газ, это 761 миллиард кубических метров, плюс 10-10,5%, при этом экспорт увеличится, ожидаемо, на 4%", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о предварительных итогах года.
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Добыча нефти вырастет год к году на 2%, до 521 миллиона тонн, а ее экспорт по сравнению с прошлым годом снизится на 3,8%, что связано, по словам Шульгинова, с увеличением переработки нефти в производстве бензина и дизельного топлива.
Производство моторных топлив в целом увеличится на 2 миллиона тонн, или на 6% в годовом выражении, дизеля - также примерно на 2 миллиона тонн.
Добыча угля ожидается на уровне 439 миллионов тонн, из которых около 339 миллионов тонн — энергетический уголь и 100 миллионов — коксующийся. Рост к прошлому угоду составляет примерно 9%, что сопоставимо с добычей в 2019 году, добавил министр.
Добыча нефти и конденсата в 2020 году, по данным Минэнерго, снизилась в годовом выражении на 8,6%, до 512,8 миллиона тонн. Добыча природного газа сократилась на 6,1%, до 692,9 миллиарда кубометров, а угля — на 8,9%, до 402,1 миллиона тонн.
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ЭкономикаПриродный газМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Николай ШульгиновРоссия
 
 
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