https://ria.ru/20211229/gaz-1766009142.html

Германия в одиночку борется с Западом из-за российского газа

В США рассказали, ради чего Германия способна отвернуться от Запада - РИА Новости, 29.12.2021

Германия в одиночку борется с Западом из-за российского газа

Несмотря на смену власти, официальный Берлин не склонен поддаваться США и другим странам в вопросе блокировки "Северного потока — 2", пишет The New York Times. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:52

2021-12-29T14:52

2021-12-29T15:04

сша

владимир путин

ангела меркель

еврокомиссия

балтийское море

северный поток — 2

олаф шольц

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Несмотря на смену власти, официальный Берлин не склонен поддаваться США и другим странам в вопросе блокировки "Северного потока — 2", пишет The New York Times.По мнению автора статьи Мелиссы Эдди, новый канцлер Олаф Шольц удивил многих, заняв такую же позицию, как его предшественница Ангела Меркель, которая поддерживала российский проект, называя его коммерческим и исключительно важным для развития промышленной базы Германии. Тем не менее, как рассказывается в материале, газопровод столкнется с некоторыми препятствиями на пути к работе."В правительстве Шольца тоже все непросто. Лидеры "зеленых" делают заявления в поддержку европейских и американских требований о том, чтобы Германия использовала трубопровод как инструмент давления на президента России Владимира Путина", — отметила Эдди.Она заметила, что заморозка "Северного потока — 2" может ослабить позиции ФРГ — самой сильной страны в Европе, как и экономические инвестиции на Украину, оцениваемые, по информации NYT, в 49 миллиардов долларов.Журналистка уверена, что на проект продолжат активно давить США, которые используют тему российского газа в Европе во "внутриполитических играх"."Вашингтонские критики во главе с сенатором из Техаса республиканцем Тедом Крузом неоднократно пытались наказать компании, участвующие в этом проекте, чтобы помешать вводу трубопровода в строй. Недавно сенат договорился о проведении в январе голосования по санкциям против "Северного потока — 2" в ответ на то, что Круз согласился не препятствовать утверждению предложенных Байденом кандидатов на должности в Госдепартаменте и Министерстве финансов", — указала она.Эдди сослалась на слова президента Федерации немецкой промышленности Зигфрида Руссвурма, призвавшего новое правительство не смешивать бизнес с политикой, добавив, что Россия начала поставлять газ в Германию во времена холодной войны, когда две страны находились по разные стороны железного занавеса.Сейчас "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения немецким регулятором. Процесс приостановили из-за того, что он посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, это необходимо по европейскому законодательству. После того как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211228/gaz-1765837227.html

https://ria.ru/20211229/potok-1765982627.html

https://ria.ru/20211229/potok-1765931233.html

сша

балтийское море

россия

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сша, владимир путин, ангела меркель, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, олаф шольц, россия