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"Газпром" больше недели не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа
"Газпром" больше недели не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа - РИА Новости, 29.12.2021
"Газпром" больше недели не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа
"Газпром" так и не забронировал мощность газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу в среду, свидетельствуют результаты дополнительной сессии... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T08:48
2021-12-29T09:40
экономика
украина
европа
польша
газпром
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Газпром" так и не забронировал мощность газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу в среду, свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на среду на площадке GSA Platform.Для бронирования было доступно 89,1 миллиона кубометров в точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Однако предложение осталось невостребованным. Таким образом, "Газпром" уже девятый день не заказывает доступ к трубопроводу.В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала-Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка и в некоторые дни заказывала его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 21 декабря компания не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы.Как объяснил "Газпром" 25 декабря, сейчас он не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.При этом компания считает ложью обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу и, как и прежде, готова поставлять дополнительные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.Что касается реверса газа, который теперь идет из Германии в Польшу и, вероятно, на Украину, то он осуществляется из германских подземных хранилищ, пояснили в "Газпроме". С учетом низкой заполненности этих ПХГ такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, считают в компании.
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экономика, украина, европа, польша, газпром
08:48 29.12.2021 (обновлено: 09:40 29.12.2021)
 
"Газпром" больше недели не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа

"Газпром" девятый день не бронирует мощность Ямала — Европы для транзита газа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфис ОАО "Газпром"
Офис ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Газпром" так и не забронировал мощность газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу в среду, свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на среду на площадке GSA Platform.
Для бронирования было доступно 89,1 миллиона кубометров в точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Однако предложение осталось невостребованным. Таким образом, "Газпром" уже девятый день не заказывает доступ к трубопроводу.
В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала-Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка и в некоторые дни заказывала его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 21 декабря компания не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы.
Как объяснил "Газпром" 25 декабря, сейчас он не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.
При этом компания считает ложью обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу и, как и прежде, готова поставлять дополнительные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.
Что касается реверса газа, который теперь идет из Германии в Польшу и, вероятно, на Украину, то он осуществляется из германских подземных хранилищ, пояснили в "Газпроме". С учетом низкой заполненности этих ПХГ такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, считают в компании.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 13:59
Путин объяснил, почему "Газпром" не бронирует поставки по "Ямал — Европе"
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаПольшаГазпром
 
 
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