https://ria.ru/20211229/gaz-1765926548.html

Порошенко рассказал, до чего Зеленский довел Украину

Порошенко: Украина из-за поздней закупки газа потеряла миллиарды долларов - РИА Новости, 29.12.2021

Порошенко рассказал, до чего Зеленский довел Украину

Потери Украины из-за несвоевременной закупки газ составляют 7 миллиардов долларов, а президент Владимир Зеленский может быть причастным к тому, чтобы эти... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T03:00

2021-12-29T03:00

2021-12-29T03:35

в мире

природный газ

украина

киев

владимир зеленский

нафтогаз украины

петр порошенко

юрий витренко

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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Потери Украины из-за несвоевременной закупки газ составляют 7 миллиардов долларов, а президент Владимир Зеленский может быть причастным к тому, чтобы эти средства были украдены, считает бывший украинский лидер Петр Порошенко.Ранее Порошенко заявил, что компания "Нафтогаз" могла закупить газ в десять раз дешевле, чем делает это сейчас.Он также считает, что если Зеленский не называет и не привлекает к ответственности тех, кто украл эти средства, "то это означает, что этот вопрос непосредственно к вам, - вы способствовали тому, чтобы эти доллары были украдены".Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ранее заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам, так как собственной добычи не хватает, намерена привлекать средства на это на международных рынках.

https://ria.ru/20211228/poroshenko-1765916999.html

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в мире, природный газ, украина, киев, владимир зеленский, нафтогаз украины, петр порошенко, юрий витренко