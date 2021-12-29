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Порошенко рассказал, до чего Зеленский довел Украину
Порошенко: Украина из-за поздней закупки газа потеряла миллиарды долларов - РИА Новости, 29.12.2021
Порошенко рассказал, до чего Зеленский довел Украину
Потери Украины из-за несвоевременной закупки газ составляют 7 миллиардов долларов, а президент Владимир Зеленский может быть причастным к тому, чтобы эти... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T03:00
2021-12-29T03:35
в мире
природный газ
украина
киев
владимир зеленский
нафтогаз украины
петр порошенко
юрий витренко
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Потери Украины из-за несвоевременной закупки газ составляют 7 миллиардов долларов, а президент Владимир Зеленский может быть причастным к тому, чтобы эти средства были украдены, считает бывший украинский лидер Петр Порошенко.Ранее Порошенко заявил, что компания "Нафтогаз" могла закупить газ в десять раз дешевле, чем делает это сейчас.Он также считает, что если Зеленский не называет и не привлекает к ответственности тех, кто украл эти средства, "то это означает, что этот вопрос непосредственно к вам, - вы способствовали тому, чтобы эти доллары были украдены".Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ранее заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам, так как собственной добычи не хватает, намерена привлекать средства на это на международных рынках.
https://ria.ru/20211228/poroshenko-1765916999.html
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в мире, природный газ, украина, киев, владимир зеленский, нафтогаз украины, петр порошенко, юрий витренко
03:00 29.12.2021 (обновлено: 03:35 29.12.2021)
 
Порошенко: Украина из-за поздней закупки газа потеряла миллиарды долларов

Экс-президент Порошенко: Украина из-за несвоевременной закупки газа потеряла $7 млрд

© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Потери Украины из-за несвоевременной закупки газ составляют 7 миллиардов долларов, а президент Владимир Зеленский может быть причастным к тому, чтобы эти средства были украдены, считает бывший украинский лидер Петр Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что компания "Нафтогаз" могла закупить газ в десять раз дешевле, чем делает это сейчас.

"В начале этой зимы у НАК "Нафтогаз" было более 2 миллиарда долларов... На них надо было купить газ. Газ тогда стоил 100-200 долларов - в 10 раз дешевле, чем сегодняшняя цена. Вследствие этого за год нет этих 2 миллиардов, они исчезли, потому что их забрал кто? Зеленский. И (глава Нафтогаза Юрий) Витренко подписал заявку в правительство, что чтобы ему покрыть эти разрывы,… нужно 5 миллиардов долларов… У меня вопрос: кто несет ответственность за потерю, убытки или кражу 7 миллиардов долларов?", - сказал Порошенко в эфире "Пятого канала".

Он также считает, что если Зеленский не называет и не привлекает к ответственности тех, кто украл эти средства, "то это означает, что этот вопрос непосредственно к вам, - вы способствовали тому, чтобы эти доллары были украдены".
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ранее заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам, так как собственной добычи не хватает, намерена привлекать средства на это на международных рынках.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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В миреПриродный газУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНафтогаз УкраиныПетр ПорошенкоЮрий Витренко
 
 
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