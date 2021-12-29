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Вот кто на самом деле виноват в таких ценах на газ в Европе
Новак назвал причины газового кризиса в Европе - РИА Новости, 29.12.2021
Вот кто на самом деле виноват в таких ценах на газ в Европе
Рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль, заявил в беседе с РБК вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T00:40
2021-12-29T00:40
экономика
в мире
сша
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европа
правительство рф
александр новак
еврокомиссия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль, заявил в беседе с РБК вице-премьер Александр Новак.По его словам, Еврокомиссия целенаправленно делает выбор в пользу спотовых контрактов, которые предполагают удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания ситуации на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.В итоге, как отметил вице-премьер, сжиженный природный газ из США, Катара и Австралии в основном направился в Азиатско-Тихоокеанский регион, что стало причиной дефицита голубого топлива на европейском рынке. Также к этому привело падение добычи газа в самой Европе.Новак также назвал причинами газового кризиса в Европе холодную зиму прошлого года, риски повторения ситуации в этом сезоне, а также недостаточные объемы топлива.Взлет цен на газ в Европе начался весной, в октябре расценки на голубое топливо на европейском рынке превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум зафиксировали 21 декабря, когда цена составила 2190,4 доллара за тысячу кубометров.Эксперты считают, что причинами сложившейся ситуации стала низкая заполненность подземных хранилищ в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии. Неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2" и погода также оказывают воздействие на рынок.Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях Цены в декабре удерживаются на высоком уровне, несмотря на краткосрочное падение.
https://ria.ru/20211225/postavki-1765500937.html
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экономика, в мире, сша, азия, европа, правительство рф, александр новак, еврокомиссия, северный поток — 2
00:40 29.12.2021
 
Новак назвал причины газового кризиса в Европе

Вице-премьер Новак: рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Александр Новак
Заместитель председателя правительства Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль, заявил в беседе с РБК вице-премьер Александр Новак.
По его словам, Еврокомиссия целенаправленно делает выбор в пользу спотовых контрактов, которые предполагают удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания ситуации на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
"Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны", — пояснил Новак.
В итоге, как отметил вице-премьер, сжиженный природный газ из США, Катара и Австралии в основном направился в Азиатско-Тихоокеанский регион, что стало причиной дефицита голубого топлива на европейском рынке. Также к этому привело падение добычи газа в самой Европе.
"В целом добыча у европейских компаний снизилась на 22 процентов", — приводит слова члена правительства издание.
Новак также назвал причинами газового кризиса в Европе холодную зиму прошлого года, риски повторения ситуации в этом сезоне, а также недостаточные объемы топлива.
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Взлет цен на газ в Европе начался весной, в октябре расценки на голубое топливо на европейском рынке превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум зафиксировали 21 декабря, когда цена составила 2190,4 доллара за тысячу кубометров.
Эксперты считают, что причинами сложившейся ситуации стала низкая заполненность подземных хранилищ в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии. Неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2" и погода также оказывают воздействие на рынок.
Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях Цены в декабре удерживаются на высоком уровне, несмотря на краткосрочное падение.
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