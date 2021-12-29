https://ria.ru/20211229/gaz-1765923219.html

Вот кто на самом деле виноват в таких ценах на газ в Европе

Новак назвал причины газового кризиса в Европе - РИА Новости, 29.12.2021

Вот кто на самом деле виноват в таких ценах на газ в Европе

Рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль, заявил в беседе с РБК вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T00:40

2021-12-29T00:40

2021-12-29T00:40

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль, заявил в беседе с РБК вице-премьер Александр Новак.По его словам, Еврокомиссия целенаправленно делает выбор в пользу спотовых контрактов, которые предполагают удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания ситуации на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.В итоге, как отметил вице-премьер, сжиженный природный газ из США, Катара и Австралии в основном направился в Азиатско-Тихоокеанский регион, что стало причиной дефицита голубого топлива на европейском рынке. Также к этому привело падение добычи газа в самой Европе.Новак также назвал причинами газового кризиса в Европе холодную зиму прошлого года, риски повторения ситуации в этом сезоне, а также недостаточные объемы топлива.Взлет цен на газ в Европе начался весной, в октябре расценки на голубое топливо на европейском рынке превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум зафиксировали 21 декабря, когда цена составила 2190,4 доллара за тысячу кубометров.Эксперты считают, что причинами сложившейся ситуации стала низкая заполненность подземных хранилищ в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии. Неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2" и погода также оказывают воздействие на рынок.Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях Цены в декабре удерживаются на высоком уровне, несмотря на краткосрочное падение.

https://ria.ru/20211225/postavki-1765500937.html

https://ria.ru/20211223/gaz-1765104764.html

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экономика, в мире, сша, азия, европа, правительство рф, александр новак, еврокомиссия, северный поток — 2