Вот кто на самом деле виноват в таких ценах на газ в Европе

Новак назвал причины газового кризиса в Европе
Вице-премьер Новак: рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Александр Новак
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль, заявил в беседе с РБК вице-премьер Александр Новак.
По его словам, Еврокомиссия целенаправленно делает выбор в пользу спотовых контрактов, которые предполагают удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания ситуации на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
"Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны", — пояснил Новак.
"В целом добыча у европейских компаний снизилась на 22 процентов", — приводит слова члена правительства издание.
Новак также назвал причинами газового кризиса в Европе холодную зиму прошлого года, риски повторения ситуации в этом сезоне, а также недостаточные объемы топлива.
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Взлет цен на газ в Европе начался весной, в октябре расценки на голубое топливо на европейском рынке превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум зафиксировали 21 декабря, когда цена составила 2190,4 доллара за тысячу кубометров.
Эксперты считают, что причинами сложившейся ситуации стала низкая заполненность подземных хранилищ в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии. Неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2" и погода также оказывают воздействие на рынок.
Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях Цены в декабре удерживаются на высоком уровне, несмотря на краткосрочное падение.