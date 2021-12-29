https://ria.ru/20211229/gaz-1765881857.html

Байден сменил курс: танкеры с газом гонят в замерзающую Европу

Байден сменил курс: танкеры с газом гонят в замерзающую Европу - РИА Новости, 29.12.2021

Байден сменил курс: танкеры с газом гонят в замерзающую Европу

После резкого скачка цены на газ в Европе пошли на спад. Голубое топливо дешевеет, потому что американцы гонят танкеры в Старый Свет все больше и больше... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:00

2021-12-29T08:00

2021-12-29T07:58

экономика

еврокомиссия

газпром

северный поток — 2

цены на нефть

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. После резкого скачка цены на газ в Европе пошли на спад. Голубое топливо дешевеет, потому что американцы гонят танкеры в Старый Свет все больше и больше. Удастся ли им отхватить кусок "газового европейского пирога" — в материале РИА Новости.Сменили курсДвадцать второго декабря суда, перевозившие сжиженный природный газ (СПГ) из США в Азию, развернули на полпути и направили в Европу, сообщает The Financial Times. Маршрут изменили из-за цен. В начале прошлой недели котировки вплотную приблизились к 2300 долларам за тысячу кубометров — исторический максимум."Американские компании поставляют СПГ по принципу "кто больше заплатит", — поясняет Хаджимурад Белхароев, доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН.Газ дорожал весь уходящий год. Осенью и зимой рекорды обновлялись несколько раз. Однако американцы предпочитали растущий азиатский рынок. Прежде всего Китай, Индию и Японию."В самый разгар энергетического кризиса в ЕС США игнорировали стратегических союзников, направляя топливо в Азию, чтобы там закрепиться и извлечь дополнительную прибыль", — уточняет эксперт.Теперь же, когда цены в регионе остыли, курс сменили на Европу. Туда спешат 20 танкеров. Еще 14 — на низком старте. На этих новостях котировки голубого топлива двинулись вниз. Однако по-прежнему превышают прошлогодние в десять раз."Производители СПГ обещают, что обеспечат энергетическую безопасность Европейскому союзу. Но не спешат связывать себя какими-либо долгосрочными контрактами. Предпочитают действовать по ситуации. Американские газовики готовы заполнить любые свободные ниши", — полагает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Сейчас они просто пользуются благоприятными условиями, которые могут сохраняться полгода или дольше. "Но вряд ли производители и поставщики СПГ из США всерьез рассчитывают захватить долю европейского рынка", — говорит собеседник.За океаном понимают, что с запуском "Северного потока — 2" потребность Европы в СПГ снизится. "К тому же цены упадут раза в три даже с учетом общемировой инфляции по топливу и материалам. Американский СПГ на европейском рынке способен лишь откатить котировки от пиковых значений, что мы и наблюдаем", — отмечает специалист.Запастись терпениемВвод "Северного потока — 2" отложили, на этот раз из-за немецкой бюрократии. В середине ноября Федеральное сетевое агентство приостановило сертификацию проекта. Энергетический регулятор потребовал привести юридическую структуру независимого оператора Nord Stream 2 AG (со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг) в соответствие с местными законами. Надо создать дочернее немецкое предприятие — владельца и оператора той части трубопровода, которая проходит по территории ФРГ.Заминка заставила трейдеров понервничать. "Рынок ожидал запуска в январе, что позволило бы заполнить европейские газовые подземные хранилища на 26 процентов (17,2 миллиарда кубометров)", — указывает Максим Черняев, доцент, заместитель декана экономического факультета РУДН.В результате котировки газа в Европе за день взлетели на 17 процентов. Этот тренд сохраняется до сих пор.Требования немцев удовлетворят, уверяют в "Газпроме". Создадут "дочку", переведут на нее активы и вновь подадут документы в Федеральное сетевое агентство. После — решение за Еврокомиссией.Поэтому, скорее всего, газ по трубе пустят не раньше мая, хотя строительство завершили еще в начале сентября. В Кремле призывают набраться терпения.Свет мой, зеркальце, скажи"Европейские власти зависят от договоренностей с американским истеблишментом. Вероятнее всего, задержка сертификации — неофициальная часть сделки с администрацией Байдена. Вашингтону пообещали шесть-девять месяцев продаж в Европу по нынешним завышенным из-за дефицита ценам. В обмен Белый дом прекратит вставлять палки в колеса "Северного потока — 2", — рассуждает Петр Пушкарев.Когда этот переходный период завершится, отсутствие больших закупок трубопроводного газа на споте поможет европейцам поторговаться с "Газпромом" по долгосрочным контрактам. Естественно, итоговая цена будет выше, чем в предыдущие годы. Но клиенты постараются добиться выгодных условий.Пока же в адрес "Газпрома" летят одни обвинения. Подозрения в провоцировании кризиса беспочвенны и неприемлемы, "а проще говоря — вранье и ложь", подчеркнул официальный представитель концерна Сергей Куприянов. "Газпром" готов прокачивать дополнительные объемы в Европу в рамках действующих контрактов. Цены там ниже спотовых."Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", — сказал Сергей Куприянов.По его словам, некоторые европейские клиенты, в частности из Франции и Германии, выбрав контрактные объемы, больше не оформляют заявки.В Германию в уходящем году перекачали 50,2 миллиарда кубических метров: на 5,5 процента больше, чем в прошлом. Также увеличились поставки в Италию, Турцию, Болгарию, Сербию, Данию, Финляндию и Польшу.

https://ria.ru/20211118/tseny-1759519102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, цены на нефть