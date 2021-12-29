https://ria.ru/20211229/film-1765951412.html

Дегтярев захотел сам стать продюсером исторического фильма про Хабаровск

Дегтярев захотел сам стать продюсером исторического фильма про Хабаровск - РИА Новости, 29.12.2021

Дегтярев захотел сам стать продюсером исторического фильма про Хабаровск

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что сам на первоначальном этапе станет генеральным продюсером исторического истерна про кражу... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T10:53

2021-12-29T10:53

2021-12-29T11:34

культура

общество

хабаровский край

фонд кино

михаил дегтярев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751580707_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_282a71b6643249c465d52bcfc5dd2560.jpg

ХАБАРОВСК, 29 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что сам на первоначальном этапе станет генеральным продюсером исторического истерна про кражу золота "Умальта", который выйдет в свет возможно уже в 2023 году.В ноябре губернатор сообщил, что утвердил синопсис исторического фильма про Хабаровский край. Сюжет фильма, по его словам, относится к осени 1916 года. Убиты сопровождающие обоза и похищены десять пудов золота с Амгуньского прииска. Местный егерь становится очевидцем происшествия, видит тела возле повозки и картину разорения. Он собирает отряд из работников артели и идет по следу похитителей."Нужно снимать, конечно, полный метр. За счет внебюджетных источников, и, возможно, в том числе, поддержки Фонда кино. Сейчас мы находимся в стадии формирования команды. Неформально пока я буду генеральным продюсером на начальном этапе", - заявил Дегтярев. Он также сказал, что формально исполнительным продюсером на общественных началах назначен глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов."Потому что, собственно, на территории района и происходили события более чем столетней давности. Он хорошо знает материал, погружен в эту тему, вообще увлекается историей. Поэтому мы с ним будем этим заниматься, и плюс министерство культуры Хабаровского края как официальный администратор этого процесса", - рассказал губернатор.Он сообщил, что производством фильмы будет заниматься петербургская студия, привлечены будут и "местные творческие ребята". По его словам, в следующем году закончится подбор режиссера, актеров и формирование бюджета. Ранее Дегтярев называл сумму в 200-300 миллионов рублей на картину. Выход фильма уже можно будет ожидать в 2023 году, заверил губернатор. Ранее Дегтярев сообщил, что фильм будет способствовать развитию туризма и поможет привлечь в Верхнебуреинский район миллионы туристов в год.Читайте полный текст интервью на сайте >>>

https://ria.ru/20211130/vestern-1761498397.html

https://ria.ru/20211202/kino-1761699011.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, хабаровский край, фонд кино, михаил дегтярев