https://ria.ru/20211229/degtyarev-1765953023.html

Михаил Дегтярев: туристы не знают, чем богат и знаменит Хабаровск

Михаил Дегтярев: туристы не знают, чем богат и знаменит Хабаровск - РИА Новости, 29.12.2021

Михаил Дегтярев: туристы не знают, чем богат и знаменит Хабаровск

Хабаровский край должен создать понятный туристический облик и показать, что он готов к приему туристов, так как сейчас большинство жителей страны даже не... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:00

2021-12-29T11:00

2021-12-29T11:49

интервью

хабаровский край

михаил дегтярев

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Хабаровский край должен создать понятный туристический облик и показать, что он готов к приему туристов, так как сейчас большинство жителей страны даже не знают, чем богат и знаменит регион, уверен губернатор Михаил Дегтярев. В интервью РИА Новости он рассказал, зачем решили снимать исторический фильм про Хабаровск, и почему он сам решил стать генеральным продюсером, а также о разработке мастер-планов реновации крупных городов края, о планах построить в Хабаровске экспоцентр для проведения крупных форумов и о том, почему дружелюбие должно входить в KPI для чиновников. Беседовала Анастасия Корнейчук.– Михаил Владимирович, руководители многих регионов перед Новым годом смягчают ограничения по коронавирусу, и в Хабаровском крае несколько дней назад тоже было принято решение частично ослабить действующие ограничения. Возможно ли дальнейшее смягчение?– Все решения принимаются на штабе по противодействию коронавирусу с учетом мнения специалистов, врачей и эпидемиологов. Только так и никак иначе. Никаких волюнтаристских, резких движений в вопросе борьбы с коронавирусом быть не может. Главное – сохранить жизнь людей и их здоровье.Напомню, с чего мы начали в июле 2020 года. Во-первых, был дефицит лекарственных средств в крае, вакцина – в стадии испытаний. Я был одним из первых, кто на себе ее испытал. Приехал в Хабаровск уже привитый "Спутником V". Первое решение, которое было принято, – налажены поставки лекарств для бесплатного обеспечения буквально в течение месяца. Были налажены поставки средств индивидуальной защиты в необходимых объемах, в августе прошлого года завалены были практически все склады. И третье решение – увеличение в разы охвата тестирования, глубина тестирования с августа 2020 года выросла в разы.Именно благодаря этому за 1,5 года мы видим, что сейчас коллективный иммунитет в Хабаровском крае – 67%. Это вакцинированные и переболевшие.– Темпами вакцинации в крае вы довольны?– Сама кампания по вакцинации у нас шла с переменным успехом. Наибольший такой прирост в шесть раз мы зафиксировали в октябре этого года. И сегодня вакцинированных у нас больше 50% взрослого населения. Запасы вакцины нам позволяют держать темпы даже без дополнительных поставок, два месяца спокойно проводить кампанию.Мы начали стимулировать этот процесс. С декабря для людей старше 60 лет, кто поставит прививку, ввели социальную выплату в две тысячи рублей. Большие деньги заложены в бюджете. Для нас это очень тяжелое решение, так как госдолг существенный, расходы уже все были распланированы на следующий год, но мы нашли резервы.Вторая часть кампании по вакцинации – это прийти к людям. Это новые пункты вакцинации – в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре впервые открыли круглосуточные – и вакцинация на дому в заявительном порядке для людей старшего возраста. У нас сформировано более 220 мобильных бригад.Отдельно хочу отметить героические усилия наших врачей, среднего и младшего медперсонала. Они работают на износ, в авральном режиме уже третий год. Все ковидные койки обеспечены кислородом, их у нас больше 2 250, загрузка 75%. На праздники мы не будем снижать количество коек, потому что после праздников возможен всплеск.– Хабаровский край одним из первых в России организовал платную вакцинацию для иностранцев. Спрос по-прежнему высокий? Вы видите будущее за развитием вакцинного туризма в России?– У нас по данным ГУ миграции МВД, около 10 тысяч иностранцев сейчас зарегистрировано в крае. Кто эти 10 тысяч? Это люди, которые работают на наших предприятиях, на крупных стройках, и, конечно, работники представительств крупных иностранных компаний и консульств иностранных государств. Из них привито почти 2,5 тысячи человек. Для этого мы получили "Спутник Лайт". Предлагаем вакцину на коммерческой основе – 1,2 тысячи рублей за укол. Оказываем услуги для граждан этой категории в 15 медицинских организациях. И работу эту будем продолжать.С туризмом вакцинным сложнее. Почему? Потому что нам самим нужно достигнуть коллективного иммунитета 80%, а лучше 90%. И тогда будет логично приглашать людей к нам. Хотя, повторяю, мы никому не отказываем.– В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре с 10 декабря до особого распоряжения приостановили плановую диспансеризацию и медицинские профосмотры. Почему было принято такое решение, и не видите ли вы рисков, что люди останутся без помощи?– Это решение компромиссное и очень сложное, в его основе, повторюсь, мнение специалистов нашего здравоохранения. Решение это связано только с нагрузкой. Мы видим, что система работает с огромными нагрузками, ресурсы ограничены, очень большие силы отвлечены на выявление и лечение заболевания, связанного с коронавирусом. Врачи работают на износ – и амбулаторное и стационарное звенья. Но никто без медпомощи у нас не останется, абсолютно всем гарантируем своевременную медпомощь, заботу и поддержку.Это временная мера. Как только ситуация позволит, мы сразу же, конечно, восстановим все профосмотры и плановые диспансеризации.– Вы сказали про огромную нагрузку на медиков, на фоне пандемии многие регионы, особенно Дальний Восток, столкнулись с проблемой нехватки кадров в здравоохранении. Как, на ваш взгляд, нужно решать этот вопрос?– Все проблемы, которые есть сегодня, – это наследие, отсутствие синхронизации и поставок оборудования, ремонта в помещениях. Кадров действительно не хватает. Но мы наращиваем целевой набор в медицинские университет и колледж. Впервые за 10 лет дали 75 квартир врачам. Проблему постепенно решим. Принята программа переоснащения первичного звена здравоохранения на четыре года, снабжена большими деньгами: 8,1 миллиарда рублей, из них 7,1 миллиарда – федеральные. Параллельно утверждена программа целевого набора и подготовки кадров. Все это упаковано в один из флагманских проектов – "Край здоровья. Растим будущее", который я презентовал на расширенном заседании правительства в декабре и утвердил своим распоряжением. Достичь показателей нужно до 2026 года. Там совершенно конкретные цифры – по целевому набору, по подготовке среднего медперсонала, по оборудованию, по строительству новых больниц, в том числе в Советской Гавани. Там у нас самая тяжелая ситуация – Центральная районная больница располагается более чем в 20 помещениях, часть из которых просто не соответствует никаким стандартам.– А когда начнется реконструкция больницы?– В 2022 году мы завершим выделение участка и разработаем проект. Начнем в 2023 году строительство. Если все пойдет по плану, через два года у пациентов района будет новая больница.Плюс достроим те объекты, которые сейчас в строительстве. Это детский больничный комплекс в Комсомольске, на который сейчас дополнительно три миллиарда рублей выделено из федерального бюджета. Это онкоцентр там же, очень проблемный объект. Это центральная больница в Николаевске-на-Амуре. Противотуберкулезный центр в Хабаровске, который идет с опозданием на два года, но в первой половине следующего года мы введем его в строй. И еще построим 10 амбулаторий и 30 фельдшерско-акушерских пунктов. До 2026 года все эти объекты будут однозначно введены, оснащены и укомплектованы персоналом, что очень важно.– На расширенном заседании краевого правительства вы обозначили инициативы, формирующие стратегию развития региона на ближайшие пять лет. С чего планируете начать ее реализацию?– Мое декабрьское распоряжение с ответственными и сроками, там 26 проектов-линий, в январе будет декомпозировано до понедельных дорожных карт. То есть каждый чиновник каждую неделю будет знать, что он должен сделать, чтобы достичь цели. Будут отчитываться на аппаратных совещаниях каждую неделю.Будем смотреть по каждому проекту из стратегии, как продвинулось, написано ли письмо, проведено ли совещание согласительное, утверждены ли границы, лимиты, получена ли поддержка федерального центра. Даже командировки чиновников будут увязаны со стратегией развития. Съездил в Москву, привез решение – молодец. Не привез – что ты там делал? Это региональный KPI для членов правительства и глав в том числе местной власти.– Вы не опасаетесь, что чиновники будут тратить очень много времени на совещания?– Совещания в старом формате в 2022 году прекратят свое существование. Уже сегодня научились работать: лимит 30-40 минут. Административный аппарат будет работать по-новому и с людьми, и с инвесторами. Инвестора отпугнул, значит, недружелюбный. Человеку, простому заявителю не помог, сделал отписку – значит, недружелюбный. Слово "дружелюбный" становится у нас уже привычным. Этот KPI я тоже буду учитывать при оценке работы чиновников. Работать надо, а не совещаться.Я уверен, что у нас получится все, почему? Потому что мы видим цель и понимаем, как ее достичь. К сожалению, в управлении ранее этого не наблюдалось. Довольно хаотичная была история с утверждением краевой адресной инвестиционной программы, поэтому она не выполнялась, поэтому и долгострои, и отсутствие каких-то ощутимых результатов. Чтобы достичь результата, надо поставить цель.– Вы анонсировали перезагрузку сферы туризма в регионе и даже создали отдельное министерство. Какие задачи вы ставите перед ним и каким хотите видеть туристической облик Хабаровского края? Почему туристы должны приезжать именно сюда?– Если мы создали министерство туризма, значит, мы артикулируем миру, отрасли и жителям края, что для нас это важно. Какие задачи перед Минтуром стоят? Во-первых, позиционирование региона, что он к приему туристов готов. У нас даже брендирование отсутствовало. Что такое Хабаровский край, что здесь, чем он богат, чем знаменит? К сожалению, широкому кругу туристов и в России, и за рубежом не известно. Далее, работа с инфраструктурой гостеприимства. Что это такое? Средства размещения, отели. У нас нет ни одного сетевого отеля, хотя Хабаровск является центром Дальнего Востока, это очевидно. У нас будет запущен Holiday Inn. Инвестор ставит себе задачу ввести отель в ноябре 2023 года. Мы его поддерживаем. И это только начало.Это индустрия собственного гостеприимства: рестораны, базы отдыха, кемпинги, глэмпинги, новые туристические маршруты, транспортные компании, все это с упором на наши дальневосточные особенности. В том числе и кухня национальная, и природа, и промысловый туризм, имею в виду охоту и рыбалку. Это тоже все притягательно. И должно приносить деньги. Наши народные промыслы – это тоже министерство туризма. Для примера, на площади Ленина в этом году концепция новогоднего городка изменилась. Появились места, где будут продаваться изделия, которые нашими мастерами произведены, плюс чай и кофе – холодно на улице. Было раньше невозможно чаю попить семьям с детьми, это же ненормально. Народные промыслы и микробизнес – это тоже вклад в развитие туризма.– Вы предложили для привлечения туристов в регион снять фильм о краже золота в Хабаровском крае по событиям 1916 года. Эта идея в силе? Когда может начаться производство, и кто будет продюсером и режиссером?– Мое мнение однозначное, если я уже синопсис фильма утвердил. Нужно снимать, конечно, полный метр. За счет внебюджетных источников, и, возможно, в том числе, поддержки Фонда кино. Сейчас мы находимся в стадии формирования команды.Неформально пока я буду генеральным продюсером на начальном этапе, а формально исполнительным продюсером на общественных началах мною назначен глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. Потому что, собственно, на территории района и происходили события более чем столетней давности. Он хорошо знает материал, погружен в эту тему, вообще увлекается историей. Поэтому мы с ним будем этим заниматься, и плюс министерство культуры Хабаровского края как официальный администратор этого процесса.– Уже известно, кто будет заниматься производством фильма?– Да, производством будет заниматься петербургская студия, плюс мы хотим привлечь наших местных творческих ребят. Там места хватит всем.– Когда стартуют съемки?– В следующем году мы закончим с подбором режиссера, актеров и формированием бюджета. Актеры будут известные – все, кто захочет и кого утвердит режиссер – крупная фигура. Хотелось бы снять фильм за год, все будет зависеть от бюджета.– То есть в 2023-м уже можно ожидать исторический фильм про Хабаровский край?– Можно будет ожидать, вполне.– Широкий резонанс получило сообщение о том, что японская компания Iida Group Holdings выкупила 75% акций крупнейшего дальневосточного лесопромышленного холдинга Russia Forest Products и вырубит миллионы кубометров леса в Хабаровском крае. Вы не опасаетесь, что сделка нанесет ущерб тайге?– Первое: поменьше истерики. И опираться нужно на факты. Такие сделки, как вход в капитал японских компаний, утверждаются правительством Российской Федерации. Процесс уже завершен. Сделка одобрена. Плюс это для нас? Конечно, плюс. Потому что в капитал заходит компания, обладающая технологиями деревянного домостроения. Компания в мире – номер один по производству деревянных домов. По поводу делян и ресурсов, которыми располагает компания RFP, теперь с участием японского капитала: лесные участки сформированы, база у них есть.По поводу вырубки. Лес является возобновляемым ресурсом. Хищническая лесозаготовка – вот с чем нужно бороться, и с чем борются и правоохранители, и компании, которые цивилизованно занимаются заготовкой леса. По лесовосстановлению в этом году мы одни из лидеров по динамике и по количеству (по нацпроекту "Экология"). В стратегии развития края по лесовосстановлению также заданы конкретные показатели. Бояться бизнеса, связанного с переработкой леса, не нужно, его только надо приветствовать, потому что, во-первых, рабочие места, во-вторых, глубина переработки.А вот экспорт круглого леса с 1 января 2022 года запрещен. И больше этого в России, и в частности на Дальнем Востоке, не будет, это решение президента РФ Владимира Путина. И мы его горячо поддерживаем. Поэтому последние 1,5 года и обращались к бизнесу с просьбой: в срочном порядке начать техническое перевооружение предприятий, увеличивать глубину лесопереработки и вообще смотреть в эту сторону. Многие услышали, и в этом смысле, я уверен, у нас будет только рост экономических показателей, и будет расти лесовосстановление.– А чем закончилась резонансная история с вырубками 110 гектаров тайги возле озера Амут в Солнечном районе? Вы тогда лично разбирались, поручили краевому Минприроды увеличить охранную зону вокруг и сохранить мораторий на вырубку леса в районе хребта Мяо-Чан. Каковы результаты?– Границы определены, это две тысячи гектаров, это моя принципиальная позиция. Проект нормативного акта подготовлен, будет подписан в ближайшее время, по завершении всех согласовательных процедур. Я напомню, до моего решения была охранная зона – порядка 150 гектаров.– В октябре вы говорили, что Хабаровский край будет готов принять ВЭФ в будущем, но для этого нужен экспоцентр. В какой стадии решение этого вопроса?– Мы активно работаем над включением Хабаровска в повестку ВЭФ. Формируем список площадок, которые уже в следующем году пройдут на территории края в качестве выездных сессий форума. В 2023 году в Хабаровске пройдет национальный чемпионат WorldSkills Russia, ведется работа по привлечению финансирования на строительство специализированного экспоцентра.– Вице-премьер Юрий Трутнев обещал, что к ВЭФ-2022 будут представлены мастер-планы развития нескольких дальневосточных городов, комиссия выберет победителей. Для Хабаровска начали разрабатывать мастер-план? Каким вы видите город после реновации?– Во-первых, мы говорим о реновации трех городов – это Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань. В данный момент Минвостокразвития России эту работу начало. Мы свои предложения готовим. Конечно, мы видим, что на улучшение и реконструкцию инфраструктуры ЖКХ, городских общественных пространств, транспорта, расселение аварийного жилья и комплексное развитие территорий потребуются существенные средства. Но мы знаем, куда двигаться.Мы и сами уже существенно продвинулись в этом направлении, сейчас строится новый международный терминал в аэропорту Хабаровска, который сможет обслуживать до миллиона пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на март 2023 года. Но без поддержки федерального правительства и Минвостока мы, конечно, быстро реновацию не проведем.– Вы – защитник праворульных автомобилей на Дальнем Востоке, по вашей просьбе кабмин продлил разрешение на ввоз подержанных праворульных автомобилей без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на 2022 год. На ваш взгляд, этого срока будет достаточно, или в следующем году вновь потребуется продление?– Мы благодарны председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину и правительству России, что мораторий продлен. Вопрос был поднят с заботой о наших семьях дальневосточных, потому что оборудование "ЭРА-ГЛОНАСС" выставляло новый финансовый барьер. Это не всем по карману. Посмотрим, как 2022 год пойдет, каков будет спрос на автомобили, какие будут цены, как будет разворачиваться оснащение, сколько это будет стоить, и в зависимости от этого будем уже принимать решение, просить ли правительство продлить еще.Но надо вообще понимать, что оборудование "ЭРА-ГЛОНАСС" – это вопрос безопасности, а учитывая протяженность наших дорог, например, в случае ДТП, эта система позволяет быстро сообщить экстренным службам о происшествии и вызвать подмогу.– Михаил Владимирович, вы работаете в Хабаровском крае уже 1,5 года. Насколько ваши ожидания от этой работы совпали с реальностью?– Работы тут на 10 лет, чтобы реализовать все обязательства, которые я взял перед президентом и народом, поэтому будем работать 10 лет спокойно. Есть чем заниматься, есть с кем заниматься развитием, есть ради кого – ради людей, чтобы их жизнь становилась комфортной и безопасной.Насколько оправдались ожидания от реальности? Я могу одно сказать, я увидел колоссальный разрыв в доходах.– Как сокращать разрыв будете?– Ежедневным трудом, настраиванием. Этот тезис, что власть должна быть дружелюбной, а бизнес социально ответственным, родился именно от этого: в первые дни я увидел, что не хотят людям помогать, те кто должен. Поэтому вот эту вот историю нужно преодолеть. Элитная прослойка в крае должна вспомнить, кому обязана своим благосостоянием, – людям! И мы это сделаем. И прежде чем что-то сделать или не сделать, нужно подумать, для чего вы это делаете. Если для людей – хорошо, губернатор поддержит, а если для себя любимых – губернатор не поддержит.

https://ria.ru/20211207/khospis-1762493270.html

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https://ria.ru/20211222/kitay-1764650879.html

https://ria.ru/20211102/les-1757377860.html

https://ria.ru/20211222/sotrudnichestvo-1764978136.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, хабаровский край, михаил дегтярев