11:38 29.12.2021 (обновлено: 11:57 29.12.2021)
Суд оставил в СИЗО основного собственника шахты "Листвяжная"
Суд оставил в СИЗО основного собственника шахты "Листвяжная" Федяева
КЕМЕРОВО, 29 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Центрального районного суда города Кемерово от 15 декабря 2021 года в отношении Федяева Михаила Юрьевича оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Акимова в защиту интересов обвиняемого Федяева - без удовлетворения. Апелляционное постановление может быть обжаловано в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции", – сказал судья.
Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал Федяева до 14 февраля по делу об аварии с гибелью 51 человека. Следствие ходатайствовало об аресте, а защита просила отклонить это ходатайство и ограничиться домашним арестом. Сам бизнесмен в суде заявил, что не считает себя виновным и не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте. Он выразил надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват".
Также до 25 января были арестованы гендиректор АО ХК "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия".
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Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
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