https://ria.ru/20211229/fedyaev-1765962280.html

Суд оставил в СИЗО основного собственника шахты "Листвяжная"

Суд оставил в СИЗО основного собственника шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 29.12.2021

Суд оставил в СИЗО основного собственника шахты "Листвяжная"

Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и основного собственника... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:38

2021-12-29T11:38

2021-12-29T11:57

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемерово

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

сдс-уголь

кемеровский областной суд

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КЕМЕРОВО, 29 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Центрального районного суда города Кемерово от 15 декабря 2021 года в отношении Федяева Михаила Юрьевича оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Акимова в защиту интересов обвиняемого Федяева - без удовлетворения. Апелляционное постановление может быть обжаловано в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции", – сказал судья.Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал Федяева до 14 февраля по делу об аварии с гибелью 51 человека. Следствие ходатайствовало об аресте, а защита просила отклонить это ходатайство и ограничиться домашним арестом. Сам бизнесмен в суде заявил, что не считает себя виновным и не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте. Он выразил надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват".Также до 25 января были арестованы гендиректор АО ХК "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия".Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.

https://ria.ru/20211222/listvyazhnaya-1764869589.html

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кемерово

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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемерово, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сдс-уголь, кемеровский областной суд