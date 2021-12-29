https://ria.ru/20211229/fas-1766068247.html

ФАС сочла ММК, НЛМК и "Северсталь" нарушителями из-за цен на прокат

ФАС сочла ММК, НЛМК и "Северсталь" нарушителями из-за цен на прокат - РИА Новости, 29.12.2021

ФАС сочла ММК, НЛМК и "Северсталь" нарушителями из-за цен на прокат

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ установила в действиях "Северстали", Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и Магнитогорского... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T19:02

2021-12-29T19:02

2021-12-29T19:29

экономика

новолипецкий металлургический комбинат

магнитогорский металлургический комбинат

северсталь (металлургическая компания)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ установила в действиях "Северстали", Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и Магнитогорского металлургического комбината (ММК) нарушение антимонопольного законодательства, следующие заседания по этим делам состоятся 20 и 21 января, сообщает ведомство."ФАС установила в действиях "ММК", "НМЛК", "Северсталь" нарушение антимонопольного законодательства. Такое заключение вынесла сегодня комиссия антимонопольной службы по делам в отношении компаний", - говорится в сообщении ФАС на канале ведомства в мессенджере Telegram."Действия компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, могут привести к ограничению конкуренции на смежных рынках. Следующее заседание по делу в отношении компаний "ММК" и "Северсталь" назначено на 20 января 2022 года, в отношении "НМЛК" - на 21 января", - добавляется в сообщении.Уточняется, что после всестороннего изучения обстоятельств дела и доказательств и доводов, представленных всеми участниками, комиссия пришла к выводу, что с января этого года эти производители установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат в России.Кроме того, в материалах дела собраны доказательства, "свидетельствующие об установлении ответчиками по делу более высоких цен для внутреннего рынка по сравнению с внешним"."Лица, участвующие в деле, вправе представить комиссии пояснения, доказательства и приводить доводы в письменной форме в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об обстоятельствах дела, до окончания рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и оглашения резолютивной части решения по нему на заседании комиссии", - отмечается в сообщении.ФАС возбудила дела в отношении этих трех металлургических компаний по подозрению в монопольно высоких ценах на плоский прокат в апреле. Ведомство также уже признало "Сталепромышленную компанию", "Сервисный центр металлопроката", "Стройтехцентр", "А Группу", "Уралметаллстрой", "Управление комплектации и снабжения" и металлоторговую компанию "Красо" виновными в картельном сговоре на рынке металлопроката, определив, что они поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,7 миллиарда рублей.Ведомство также напоминало, что закон за заключение картельного сговора предусматривает оборотные штрафы. А глава ФАС Максим Шаскольский заявил ранее в среду, что антимонопольные штрафы этим компаниям могут превысить штраф в отношении Google (в пятницу суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за "повторное неудаление запрещенной информации").

https://realty.ria.ru/20211227/sgovor-1765665168.html

https://realty.ria.ru/20211229/tsement-1766041567.html

https://ria.ru/20211220/fas-1764491329.html

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экономика, новолипецкий металлургический комбинат, магнитогорский металлургический комбинат, северсталь (металлургическая компания), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия