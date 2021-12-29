https://ria.ru/20211229/ermakov-1766034244.html
Полиция задержала депутата Тульской областной думы Ермакова
Полиция задержала депутата Тульской областной думы Ермакова - РИА Новости, 29.12.2021
Полиция задержала депутата Тульской областной думы Ермакова
Депутат Тульской областной думы от партии "Единая Россия" Александр Ермаков задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере – по версии следствия,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:43
2021-12-29T16:43
2021-12-29T17:12
политика
происшествия
тульская область
единая россия
тула
тульская областная дума
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Депутат Тульской областной думы от партии "Единая Россия" Александр Ермаков задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере – по версии следствия, будучи бизнесменом, он получил в банке кредит в 230 миллионов рублей по фиктивным документам и не собирался его отдавать.О задержании депутата сообщило СУСК России по региону."По версии следствия, в период с декабря 2011 по март 2013 года фактический руководитель ООО, являющийся депутатом Тульской областной думы, совместно с заместителем директора организации предоставили в один из банков фиктивные документы, на основании которых им был выделен кредит на сумму более 230 миллионов рублей. Указанные денежные средства обращены руководителем организации в свою пользу без намерения возвращать их в банк", - говорится в сообщении."Данная противоправная деятельность не была связана с осуществлением депутатских полномочий", - подчеркивает следствие.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. "В настоящее время подозреваемые задержаны, следствием им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - информирует СУСК России по региону.По данным СМИ, задержанный – депутат облдумы Александр Ермаков. Представитель облдумы подтвердила РИА Новости эту информацию."Ермаков не является депутатом облдумы на профессиональной основе, то есть областная дума не является его местом работы", - сказала собеседница, пояснив, что Ермаков не получает в облдуме зарплату за депутатскую работу."До вступления в силу обвинительного приговора он остается депутатом Тульской областной думы, если ранее сам не сложит полномочия по собственному желанию", - подчеркнула представитель облдумы.Согласно данным облдумы, Александр Ермаков – член фракции партии "Единая Россия".Несколько дней назад в Туле задержали еще одного подозреваемого в крупном мошенничестве депутата. Член фракции "Единая Россия" в городской думе Тулы Александр Бороненко арестован, местные единороссы приостановили его членство в партии.
https://ria.ru/20211227/eks-deputat-1765627814.html
https://ria.ru/20211224/moshennichestvo-1765421360.html
https://ria.ru/20211222/obzhalovanie-1764834929.html
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политика, происшествия, тульская область, единая россия, тула, тульская областная дума
16:43 29.12.2021 (обновлено: 17:12 29.12.2021)
Полиция задержала депутата Тульской областной думы Ермакова
Депутата Тульской облдумы Ермакова заподозрили в получении кредита по фиктивным документам
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек – РИА Новости.
Депутат Тульской областной думы
от партии "Единая Россия
" Александр Ермаков задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере – по версии следствия, будучи бизнесменом, он получил в банке кредит в 230 миллионов рублей по фиктивным документам и не собирался его отдавать.
О задержании депутата сообщило СУСК России по региону.
"По версии следствия, в период с декабря 2011 по март 2013 года фактический руководитель ООО, являющийся депутатом Тульской областной думы, совместно с заместителем директора организации предоставили в один из банков фиктивные документы, на основании которых им был выделен кредит на сумму более 230 миллионов рублей. Указанные денежные средства обращены руководителем организации в свою пользу без намерения возвращать их в банк", - говорится в сообщении.
"Данная противоправная деятельность не была связана с осуществлением депутатских полномочий", - подчеркивает следствие.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. "В настоящее время подозреваемые задержаны, следствием им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - информирует СУСК России по региону.
По данным СМИ, задержанный – депутат облдумы Александр Ермаков. Представитель облдумы подтвердила РИА Новости эту информацию.
"Ермаков не является депутатом облдумы на профессиональной основе, то есть областная дума не является его местом работы", - сказала собеседница, пояснив, что Ермаков не получает в облдуме зарплату за депутатскую работу.
"До вступления в силу обвинительного приговора он остается депутатом Тульской областной думы, если ранее сам не сложит полномочия по собственному желанию", - подчеркнула представитель облдумы.
Согласно данным облдумы, Александр Ермаков – член фракции партии "Единая Россия".
Несколько дней назад в Туле
задержали еще одного подозреваемого в крупном мошенничестве депутата. Член фракции "Единая Россия" в городской думе Тулы Александр Бороненко арестован, местные единороссы приостановили его членство в партии.