https://ria.ru/20211229/elektroseti-1766062985.html

Путин поручил сформулировать предложения по улучшению работы электросетей

Путин поручил сформулировать предложения по улучшению работы электросетей - РИА Новости, 29.12.2021

Путин поручил сформулировать предложения по улучшению работы электросетей

Президент РФ Владимир Путин попросил сформулировать предложения по улучшению текущей работы электросетевого комплекса России, обратив особое внимание на... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:36

2021-12-29T18:36

2021-12-29T18:36

экономика

владимир путин

электричество

жкх

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил сформулировать предложения по улучшению текущей работы электросетевого комплекса России, обратив особое внимание на создание надежных сетей в регионах и муниципалитетах."Министр энергетики сформулировал ряд предложений по улучшению текущей работы. Нужно... их оформить соответствующим образом. И мы заложим их в перечень поручений по результатам сегодняшнего нашего обсуждения", - сказал Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.Речь здесь, по словам президента, должна идти об улучшении нормативной базы и улучшении работы сетевого хозяйства, а также о решении проблем, связанных с тем, что малые компании не всегда справляются с возложенными на них обязательствами содержать его в нужном состоянии."Нужно постепенно переходить хотя бы к тому, чтобы рыночным способом создавать более надежные сети в регионах и муниципалитетах. И такие способы есть... Это должно быть сделано рыночными способами, спокойно, но в контакте с региональными и местными властями и с бизнесом, который пытается организовывать там работу", - добавил Путин.Бесхозные сети президент предложил брать на баланс и "сделать предложение на этот счет, и как можно быстрее".

https://ria.ru/20211229/elektrichestvo-1766050507.html

https://realty.ria.ru/20211229/putin-1766051365.html

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экономика, владимир путин, электричество, жкх, россия