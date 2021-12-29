Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/elektroseti-1766062985.html
Путин поручил сформулировать предложения по улучшению работы электросетей
Путин поручил сформулировать предложения по улучшению работы электросетей - РИА Новости, 29.12.2021
Путин поручил сформулировать предложения по улучшению работы электросетей
Президент РФ Владимир Путин попросил сформулировать предложения по улучшению текущей работы электросетевого комплекса России, обратив особое внимание на... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:36
2021-12-29T18:36
экономика
владимир путин
электричество
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759805745_0:341:3036:2048_1920x0_80_0_0_640556f21a1f991af23b14c41e95edcb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил сформулировать предложения по улучшению текущей работы электросетевого комплекса России, обратив особое внимание на создание надежных сетей в регионах и муниципалитетах."Министр энергетики сформулировал ряд предложений по улучшению текущей работы. Нужно... их оформить соответствующим образом. И мы заложим их в перечень поручений по результатам сегодняшнего нашего обсуждения", - сказал Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.Речь здесь, по словам президента, должна идти об улучшении нормативной базы и улучшении работы сетевого хозяйства, а также о решении проблем, связанных с тем, что малые компании не всегда справляются с возложенными на них обязательствами содержать его в нужном состоянии."Нужно постепенно переходить хотя бы к тому, чтобы рыночным способом создавать более надежные сети в регионах и муниципалитетах. И такие способы есть... Это должно быть сделано рыночными способами, спокойно, но в контакте с региональными и местными властями и с бизнесом, который пытается организовывать там работу", - добавил Путин.Бесхозные сети президент предложил брать на баланс и "сделать предложение на этот счет, и как можно быстрее".
https://ria.ru/20211229/elektrichestvo-1766050507.html
https://realty.ria.ru/20211229/putin-1766051365.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759805745_0:259:2385:2048_1920x0_80_0_0_1cd61f83a225f73c73815f99a8af3e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, электричество, жкх, россия
18:36 29.12.2021
 
Путин поручил сформулировать предложения по улучшению работы электросетей

Президент Путин поручил сформулировать предложения по улучшению работы электросетей

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил сформулировать предложения по улучшению текущей работы электросетевого комплекса России, обратив особое внимание на создание надежных сетей в регионах и муниципалитетах.
"Министр энергетики сформулировал ряд предложений по улучшению текущей работы. Нужно... их оформить соответствующим образом. И мы заложим их в перечень поручений по результатам сегодняшнего нашего обсуждения", - сказал Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
17:46
Путин призвал вести поставки электроэнергии в дома ритмично и без сбоев
Речь здесь, по словам президента, должна идти об улучшении нормативной базы и улучшении работы сетевого хозяйства, а также о решении проблем, связанных с тем, что малые компании не всегда справляются с возложенными на них обязательствами содержать его в нужном состоянии.
"Нужно постепенно переходить хотя бы к тому, чтобы рыночным способом создавать более надежные сети в регионах и муниципалитетах. И такие способы есть... Это должно быть сделано рыночными способами, спокойно, но в контакте с региональными и местными властями и с бизнесом, который пытается организовывать там работу", - добавил Путин.
Бесхозные сети президент предложил брать на баланс и "сделать предложение на этот счет, и как можно быстрее".
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
17:50
Путин: правительство должно оперативно помогать решать проблемы в сфере ЖКХ
 
ЭкономикаВладимир ПутинЭлектричествоЖКХРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
Лента новостейМолния
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран