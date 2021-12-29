https://ria.ru/20211229/ekzarkhat-1766043379.html

РПЦ создала патриарший экзархат Африки

РПЦ создала патриарший экзархат Африки - РИА Новости, 29.12.2021

РПЦ создала патриарший экзархат Африки

Синод Русской православной церкви в среду постановил создать патриарший экзархат в Африке, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:21

2021-12-29T17:21

2021-12-29T18:28

религия

африка

русская православная церковь

владимир легойда

данилов

московский патриархат

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Синод Русской православной церкви в среду постановил создать патриарший экзархат в Африке, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Последнее в этом году заседание Священного синода РПЦ прошло в среду в столичном Даниловом монастыре. Заседание возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Решения Синода: образовать патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Главе патриаршего экзархата Африки иметь титул "Клинский". Митрополитом Клинским, патриаршим экзархом Африки назначить архиепископа Ереванского и Армянского Леонида с поручением управления Северо-Африканской епархией и временного управления Южно-Африканской епархией", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Также по решению синода архиепископа Леонида освободили от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей, сохранив за ним временное управление Ереванско-Армянской епархией.Как следует из опубликованных на сайте РПЦ журналов Синода, в сферу пастырской ответственности Северо-Африканской епархии вошли ставропигиальные приходы Московского патриархата в Арабской Республике Египет, Тунисской Республике и в Королевстве Марокко. Всего в нее вошла 31 страна континента. За Южно-Африканской епархией закреплены 23 государства. Также Синод постановил принять под свою юрисдикцию 102 священника Александрийского патриархата по их прошению.Ранее патриарх Александрийский и всея Африки Феодор Второй признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20211210/raskol-1763172487.html

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африка, русская православная церковь, владимир легойда, данилов, московский патриархат