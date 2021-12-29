17:21 29.12.2021 (обновлено: 18:28 29.12.2021)
РПЦ создала патриарший экзархат Африки
Синод Русской православной церкви в среду постановил создать патриарший экзархат в Африке
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Синод Русской православной церкви в среду постановил создать патриарший экзархат в Африке, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Последнее в этом году заседание Священного синода РПЦ прошло в среду в столичном Даниловом монастыре. Заседание возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Решения Синода: образовать патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Главе патриаршего экзархата Африки иметь титул "Клинский". Митрополитом Клинским, патриаршим экзархом Африки назначить архиепископа Ереванского и Армянского Леонида с поручением управления Северо-Африканской епархией и временного управления Южно-Африканской епархией", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Также по решению синода архиепископа Леонида освободили от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей, сохранив за ним временное управление Ереванско-Армянской епархией.
Как следует из опубликованных на сайте РПЦ журналов Синода, в сферу пастырской ответственности Северо-Африканской епархии вошли ставропигиальные приходы Московского патриархата в Арабской Республике Египет, Тунисской Республике и в Королевстве Марокко. Всего в нее вошла 31 страна континента. За Южно-Африканской епархией закреплены 23 государства. Также Синод постановил принять под свою юрисдикцию 102 священника Александрийского патриархата по их прошению.
Ранее патриарх Александрийский и всея Африки Феодор Второй признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
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