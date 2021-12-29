https://ria.ru/20211229/ekvador-1765945062.html

Посол Эквадора анонсировал визит президента в Россию весной 2022 года

Посол Эквадора анонсировал визит президента в Россию весной 2022 года - РИА Новости, 29.12.2021

Посол Эквадора анонсировал визит президента в Россию весной 2022 года

Визит президента Эквадора Гильермо Лассо в Россию планируется в апреле 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T10:19

2021-12-29T10:19

2021-12-29T10:19

в мире

эквадор

гильермо лассо

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Визит президента Эквадора Гильермо Лассо в Россию планируется в апреле 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес."Визит президента планируется на апрель следующего года. Сейчас идет подготовка этого процесса. Осталось всего четыре месяца", - сказал дипломат. В составе делегации, которая будет сопровождать Лассо, будет также министр иностранных дел страны, добавил посол."Это официальный визит, он (Гильермо Лассо – ред.) едет по приглашению президента (РФ Владимира) Путина. Это встреча, на которой будут присутствовать оба президента, оба министра иностранных дел. Остальные министры также будут присутствовать там со своими коллегами. Это очень важный визит. Президент Лассо подчеркнул свой интерес укрепить отношения с Россией с самого начала. Он реалист, очень прагматичный человек в своих отношениях с другими странами", - указал посол.Ранее министр иностранных дел Эквадора Маурисио Монтальво сообщил, что правительство страны готовит визит президента в Россию в 2022 году.

https://ria.ru/20210705/ekvador-1740016541.html

https://ria.ru/20210608/diplomatiya-1736076931.html

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в мире, эквадор, гильермо лассо, россия