https://ria.ru/20211229/ekvador-1765945062.html
Посол Эквадора анонсировал визит президента в Россию весной 2022 года
Посол Эквадора анонсировал визит президента в Россию весной 2022 года - РИА Новости, 29.12.2021
Посол Эквадора анонсировал визит президента в Россию весной 2022 года
Визит президента Эквадора Гильермо Лассо в Россию планируется в апреле 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:19
2021-12-29T10:19
2021-12-29T10:19
в мире
эквадор
гильермо лассо
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92357/72/923577258_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_0621ec83c49f51d91ea5ff9498b89daa.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Визит президента Эквадора Гильермо Лассо в Россию планируется в апреле 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес."Визит президента планируется на апрель следующего года. Сейчас идет подготовка этого процесса. Осталось всего четыре месяца", - сказал дипломат. В составе делегации, которая будет сопровождать Лассо, будет также министр иностранных дел страны, добавил посол."Это официальный визит, он (Гильермо Лассо – ред.) едет по приглашению президента (РФ Владимира) Путина. Это встреча, на которой будут присутствовать оба президента, оба министра иностранных дел. Остальные министры также будут присутствовать там со своими коллегами. Это очень важный визит. Президент Лассо подчеркнул свой интерес укрепить отношения с Россией с самого начала. Он реалист, очень прагматичный человек в своих отношениях с другими странами", - указал посол.Ранее министр иностранных дел Эквадора Маурисио Монтальво сообщил, что правительство страны готовит визит президента в Россию в 2022 году.
https://ria.ru/20210705/ekvador-1740016541.html
https://ria.ru/20210608/diplomatiya-1736076931.html
эквадор
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92357/72/923577258_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_7b166303982c198a47d3031e59892cbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, гильермо лассо, россия
Посол Эквадора анонсировал визит президента в Россию весной 2022 года
Посол Эквадора Ольгин: визит президента в Москву планируется на апрель следующего года
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Визит президента Эквадора Гильермо Лассо
в Россию
планируется в апреле 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
"Визит президента планируется на апрель следующего года. Сейчас идет подготовка этого процесса. Осталось всего четыре месяца", - сказал дипломат. В составе делегации, которая будет сопровождать Лассо, будет также министр иностранных дел страны, добавил посол.
"Это официальный визит, он (Гильермо Лассо – ред.) едет по приглашению президента (РФ Владимира) Путина. Это встреча, на которой будут присутствовать оба президента, оба министра иностранных дел. Остальные министры также будут присутствовать там со своими коллегами. Это очень важный визит. Президент Лассо подчеркнул свой интерес укрепить отношения с Россией с самого начала. Он реалист, очень прагматичный человек в своих отношениях с другими странами", - указал посол.
Ранее министр иностранных дел Эквадора Маурисио Монтальво сообщил, что правительство страны готовит визит президента в Россию в 2022 году.