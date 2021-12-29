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Тамбовская область: Максим Егоров перезагружает экономику и соцсферу

Тамбовская область: Максим Егоров перезагружает экономику и соцсферу - РИА Новости, 29.12.2021

Тамбовская область: Максим Егоров перезагружает экономику и соцсферу

В Тамбовской области событием уходящего года стала смена власти. 4 октября 2021 года новым руководителем региона был назначен замглавы Минстроя Максим Егоров... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T21:02

2021-12-29T21:02

2021-12-29T21:06

тамбовская область

экономика

зеленый патруль

тамбовская область

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ТАМБОВ, 29 дек - РИА Новости. В Тамбовской области событием уходящего года стала смена власти. 4 октября 2021 года новым руководителем региона был назначен замглавы Минстроя Максим Егоров. Он сразу ввел новые правила игры, понятные и прозрачные для населения. Такой подход уже дал положительный эффект.Рост бюджетных доходовДоходная часть бюджета Тамбовской области к концу года выросла на 1,7 миллиарда рублей. Почти половина дополнительных поступлений, 800 миллионов рублей - финансовая помощь из федерального бюджета, за которую пришлось побороться. За счет собственных налоговых и неналоговых доходов доходная часть бюджета области увеличилась почти на 900 миллионов рублей."Главными задачами остаются обеспечение устойчивости и сбалансированности областного бюджета, снижение долговой нагрузки. Приоритет - отраслям социальной сферы, куда будет направлено 69% расходов регионального бюджета", - подчеркнул и.о. главы администрации.На увеличение финансирования программы "Развитие здравоохранения Тамбовской области" дополнительно направили 573 миллиона рублей. Эти средства пошли на закупку лекарств для больных коронавирусной инфекцией, увеличение зарплат медработникам, содержание учреждений здравоохранения. Еще 312 миллионов рублей получил территориальный Фонд обязательного медицинского страхования. Госпрограмма Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" увеличилась на 463 миллиона рублей. Большая часть этих средств направлена на поддержку семей с детьми. Кроме того, дополнительные средства выделены на поддержку сельхозпроизводителей зерновых культур и подсолнечного масла, а также на межбюджетные трансферты местным бюджетам.Региональная экономика продолжает растиВ экономике Тамбовской области в 2021 году нашли отражение общероссийские тенденции. В стране отмечается восстановительный рост. Регион по основным направлениям экономической деятельности также показал положительную динамику. Так, за десять месяцев 2021 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 48,2 миллиарда рублей с темпом роста 104,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аграрии собрали достойный урожай. Намолочено свыше 1 миллиона тонн кукурузы, что на 27% больше, чем в прошлом году. Получен рекордный за всю историю области урожай подсолнечника, который также превысил 1 миллион тонн. Благоприятным этот год оказался для сахарной свеклы, ее валовой сбор составил 4 миллиона тонн, что на 25% больше прошлогодней цифры. Сои собрано на 35% больше, чем в 2020 году.Промышленность также продемонстрировала положительную динамику роста. Лучшие результаты у обрабатывающих производств. По итогам 11 месяцев 2021 года значительный рост показали производство и ремонт оборудования и машин, готовых металлических изделий, химических веществ и продуктов, металлургическое производство. Собственники предприятий подтвердили курс на расширение сфер деятельности, вкладывая средства в диверсификацию производства. Инвестиционный проект Тамбовского порохового завода, на первом этапе потребовавший вложений в размере 1,5 миллиардов рублей, глава региона назвал важным для всей страны. В ноябре 2021 года там открылось уникальное производство нитриловых, неопреновых и латексных перчаток с тактильными свойствами, которые используют в здравоохранении. Кроме того, на рассказовском предприятии "Фарадей" запустили автоматизированную линию обувного производства для армии и силовых структур. Обувь также поставляется в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, руководство компании вышло с предложением организовать на своих площадях "обувной" промышленный кластер, объединив предприятия по производству комплектующих и материалов для изготовления обуви.Глава региона также принял решение о капитализации регионального Фонда развития промышленности. "Фонд станет основным инструментом стимулирования развития промышленности и войдет в состав инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области", - считает Егоров.Лидерские позиции в рейтингахВ Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который был опубликован в этом году, Тамбовская область по итогам 2020 года вошла в топ-10. По данным исследования рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"), регион обосновался на 10-м месте в рейтинге субъектов РФ с минимальными инвестиционными рисками. По итогам третьего квартала 2021 года Тамбовская область среди регионов России и ЦФО занимает 3-е место по производству мяса скота и птицы, 3-е место в России и 2-е в ЦФО по производству мяса птицы, а также 5-е место в России и 4-е в ЦФО по производству свинины.Регион продолжает удерживать лидирующие позиции в пищевой и перерабатывающей промышленности. Это 3-е место в стране и первое в ЦФО по производству муки из зерновых культур, 3-е место в стране и ЦФО – по производству мяса, 6-е место в стране и 4-е в ЦФО по производству сахара.Кроме того, Тамбовская область занимает 3-е место среди 85 субъектов РФ в "Национальном рейтинге прозрачности закупок". С 2011 года регион остается абсолютным лидером экологического рейтинга Всероссийской общественной организации "Зелёный патруль".Инициативы и решенияНовый глава региона взялся за наведение порядка в самых разных сферах деятельности. По его инициативе в самые сжатые сроки, с 1 ноября, возобновлено авиасообщение между Тамбовом и Москвой. По мнению Егорова, транспортная доступность напрямую влияет на привлечение инвестиций и развитие экономического потенциала региона. Кроме того, старый аэропорт "Тамбов" будет реконструирован. Разработан проект, предусматривающий строительство новой взлетно-посадочной полосы, нового аэровокзала и единого многофункционального комплекса для аэропортовых служб, а также современной инженерной инфраструктуры.Запущен процесс цифровой трансформации региона. На стратегической сессии "Цифровая прокачка региона" Егоров подписал с генеральным директором АНО "Цифровая экономика" Евгением Ковниром соглашение о сотрудничестве. Определены три точки развития: образование, транспорт и городская среда, включая ЖКХ. Первые проекты цифровизации будут реализованы уже в 2022 году.Глава региона также объявил о запуске масштабного проекта по благоустройству "Дворы Тамбовщины". На его реализацию только в 2022 году будет выделено около 500 миллионов рублей.Благодаря многочисленным обращениям жителей областного центра к главе региона через социальные сети, спасен от сноса Дом культуры "Юбилейный". Ранее на его месте планировалось построить многоэтажку. Егоров в конце ноября встретился с инициативной группой тамбовчан, на которой обсудил судьбу "Юбилейного" и поддержал идею сохранить объект. После этого депутаты Тамбовской гордумы согласовали проект изменений генплана Тамбова, предусматривающий сохранение ДК.Принято решение о скорейшем завершении реконструкции областной филармонии, на которое потребуется не менее 1,5 миллиарда рублей. Этот долгострой - "болевая точка" для жителей региона.В Кирсановском районе приступили к реализации масштабного инвестпроекта в сфере туризма. Здесь построят спортивно-оздоровительный и горнолыжный комплекс "Городъ Солнца" проектной стоимостью более 5 миллиардов рублей. Предусматривается строительство гостиницы, кафе и ресторана, парка с велодорожками, волейбольной и баскетбольной площадок, бассейна, лыжных трасс. Основные работы начнутся в январе 2022 года."Новый спорткомплекс - это пример развития туристической и спортивной отраслей региона за счет частно-государственного партнерства. Без областной поддержки проект не останется, обязательно будем участвовать", - подчеркнул Егоров.

https://ria.ru/20211229/perezagruzka-1765983031.html

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экономика, зеленый патруль, тамбовская область, эксперт ра, фонд развития промышленности, максим егоров, россия