https://ria.ru/20211229/dvigatel-1766086785.html
В России испытали форсированный двигатель разгонного блока для "Ангары-А5"
В России испытали форсированный двигатель разгонного блока для "Ангары-А5" - РИА Новости, 29.12.2021
В России испытали форсированный двигатель разгонного блока для "Ангары-А5"
Предприятие "Роскосмоса" провело первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты "Ангара-А5". РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T22:04
2021-12-29T22:04
2021-12-29T23:00
роскосмос
ангара (ракета)
космос - риа наука
испытательный пуск ракеты-носителя "ангары-а5"
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Предприятие "Роскосмоса" провело первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты "Ангара-А5".Включение двигателя, работа на заданных режимах, а также останов прошли по заложенной программе."Благодаря возобновленному циклу изготовления жидкого водорода на собственной производственной базе и слаженным действиям стендовиков-испытателей, наше предприятие успешно продолжает наземную огневую отработку кислородно-водородного двигателя, который обеспечит повышение энергетических характеристик ракеты "Ангара-А5", а также сможет найти применение в других перспективных проектах", — приводятся слова директора воронежского КБХА Сергея Ковалева.Как отметил главный конструктор предприятия Виктор Горохов, по сравнению с предыдущей версией кислородно-водородного двигателя для разгонного блока "Ангары-А5" новый экземпляр форсирован по тяге на 20 процентов.Кислородно-водородный ракетный двигатель РД-0146Д1 тягой девять тонн представляет собой одну из версий линейки двигателей РД-0146 разработки КБХА. Это первые в России ракетные двигатели, выполненные по безгенераторной схеме, и первые в мире жидкостные ракетные двигатели, созданные по независимой двухвальной схеме подачи компонентов топлива с последовательной подачей газа на турбины.Пока провели три пуска ракеты "Ангара-А5", в двух из них испытали разгонный блок "Бриз-М", третий — с новым разгонным блоком типа ДМ.
https://ria.ru/20211228/kosmos-1765816921.html
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роскосмос, ангара (ракета), космос - риа наука, испытательный пуск ракеты-носителя "ангары-а5", россия
22:04 29.12.2021 (обновлено: 23:00 29.12.2021)
В России испытали форсированный двигатель разгонного блока для "Ангары-А5"
"Роскосмос" провел огневое испытание форсированного двигателя разгонного блока "Ангары-А5"
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Предприятие "Роскосмоса
" провело первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты "Ангара-А5"
.
"Двадцать девятого декабря в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения <...> успешно проведено огневое испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1", — сообщила пресс-служба госкорпорации.
Включение двигателя, работа на заданных режимах, а также останов прошли по заложенной программе.
"Благодаря возобновленному циклу изготовления жидкого водорода на собственной производственной базе и слаженным действиям стендовиков-испытателей, наше предприятие успешно продолжает наземную огневую отработку кислородно-водородного двигателя, который обеспечит повышение энергетических характеристик ракеты "Ангара-А5", а также сможет найти применение в других перспективных проектах", — приводятся слова директора воронежского КБХА Сергея Ковалева.
Как отметил главный конструктор предприятия Виктор Горохов, по сравнению с предыдущей версией кислородно-водородного двигателя для разгонного блока "Ангары-А5" новый экземпляр форсирован по тяге на 20 процентов.
Кислородно-водородный ракетный двигатель РД-0146Д1 тягой девять тонн представляет собой одну из версий линейки двигателей РД-0146 разработки КБХА. Это первые в России ракетные двигатели, выполненные по безгенераторной схеме, и первые в мире жидкостные ракетные двигатели, созданные по независимой двухвальной схеме подачи компонентов топлива с последовательной подачей газа на турбины.
Пока провели три пуска ракеты "Ангара-А5", в двух из них испытали разгонный блок "Бриз-М", третий — с новым разгонным блоком типа ДМ.