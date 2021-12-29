https://ria.ru/20211229/dubna-1766048305.html

Глава СК поручил выяснить все причины гибели ребенка в Дубне

Глава СК поручил выяснить все причины гибели ребенка в Дубне - РИА Новости, 29.12.2021

Глава СК поручил выяснить все причины гибели ребенка в Дубне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно выяснить все причины гибели ребенка в Дубне от обморожения, расследование дела... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:38

2021-12-29T17:38

2021-12-29T17:38

происшествия

московская область (подмосковье)

дубна

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно выяснить все причины гибели ребенка в Дубне от обморожения, расследование дела постановлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега города Дубны, однако ни в школу, ни домой мальчик не пришёл. Отмечается, что в ходе поисков тело ребенка было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти вблизи реки Южная Канава. По предварительным данным эксперта, мальчик умер от переохлаждения. По данному факту было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности."Председатель СК России поручил руководителю ГСУ по Московской области Старикову тщательным образом выяснить все причины и условия произошедшего и доложить о проведенных следственных действиях. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Прокуратура Подмосковья также поставила на контроль расследование данного уголовного дела, сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20211229/rebenok-1766001295.html

московская область (подмосковье)

дубна

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), дубна, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия