https://ria.ru/20211229/dtp-1766059334.html

Посол потребовал от Турции наладить систему оповещения о ДТП с россиянами

Посол потребовал от Турции наладить систему оповещения о ДТП с россиянами - РИА Новости, 29.12.2021

Посол потребовал от Турции наладить систему оповещения о ДТП с россиянами

Российская сторона поставила вопрос перед турецкими властями по ситуации с оповещением о ДТП с россиянами, но система до сих пор не работает эффективно, заявил... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:20

2021-12-29T18:20

2021-12-29T18:25

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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Российская сторона поставила вопрос перед турецкими властями по ситуации с оповещением о ДТП с россиянами, но система до сих пор не работает эффективно, заявил посол РФ Алексей Ерхов."Вот вам тот же пример с оповещением российских загранучреждений о случившемся ДТП. Мы поставили этот вопрос ребром перед турецкими властями, включая представителей Министерства внутренних дел, дорожной полиции, губернаторства. Также я обсудил этот вопрос с упомянутым вами министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, который не жалеет усилий для развития туризма, в том числе из России", - сказал посол российским журналистам.По его словам, турецкий министр "не поленился, поехал на юг, провел с губернатором специальное совещание по безопасности российских туристов, в том числе на дорогах"."Всем все разъяснили, были приняты правильные решения. Потом он уехал, к губернатору пошли наши консульские сотрудники, а также сотрудники консульств тех стран, которые представлены в южных провинциях. Прекрасно поговорили, обо всем договорились, но… система как не работала, так не работает. Либо не оповещают, либо оповещают поздно. "Вязнет" где-то внизу, на исполнительском уровне", - сказал дипломат.По его словам, было очень много случаев, когда люди говорят, что "они здоровые и страховка им не нужна"."Господа, но вы же покупаете достаточно дорогие авиационные билеты, ну потратьтесь вы еще немного, но зато тогда вам будет в полном соответствии с обязанностями страховой компании оказана квалифицированная медицинская помощь в квалифицированном медицинском учреждении", - отметил он.По словам дипломата, стоимость страховки зависит от фирмы, пакета, суммы покрытия."Но в принципе это сумма намного меньше, чем стоимость авиабилета или номера в отеле. Поэтому страховаться надо", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20211031/dtp-1757107390.html

https://ria.ru/20211229/turtsiya-1766004883.html

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в мире, дтп, турция, алексей ерхов, россия