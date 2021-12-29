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Посол потребовал от Турции наладить систему оповещения о ДТП с россиянами
Посол потребовал от Турции наладить систему оповещения о ДТП с россиянами - РИА Новости, 29.12.2021
Посол потребовал от Турции наладить систему оповещения о ДТП с россиянами
Российская сторона поставила вопрос перед турецкими властями по ситуации с оповещением о ДТП с россиянами, но система до сих пор не работает эффективно, заявил... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:20
2021-12-29T18:25
в мире
дтп
турция
алексей ерхов
россия
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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Российская сторона поставила вопрос перед турецкими властями по ситуации с оповещением о ДТП с россиянами, но система до сих пор не работает эффективно, заявил посол РФ Алексей Ерхов."Вот вам тот же пример с оповещением российских загранучреждений о случившемся ДТП. Мы поставили этот вопрос ребром перед турецкими властями, включая представителей Министерства внутренних дел, дорожной полиции, губернаторства. Также я обсудил этот вопрос с упомянутым вами министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, который не жалеет усилий для развития туризма, в том числе из России", - сказал посол российским журналистам.По его словам, турецкий министр "не поленился, поехал на юг, провел с губернатором специальное совещание по безопасности российских туристов, в том числе на дорогах"."Всем все разъяснили, были приняты правильные решения. Потом он уехал, к губернатору пошли наши консульские сотрудники, а также сотрудники консульств тех стран, которые представлены в южных провинциях. Прекрасно поговорили, обо всем договорились, но… система как не работала, так не работает. Либо не оповещают, либо оповещают поздно. "Вязнет" где-то внизу, на исполнительском уровне", - сказал дипломат.По его словам, было очень много случаев, когда люди говорят, что "они здоровые и страховка им не нужна"."Господа, но вы же покупаете достаточно дорогие авиационные билеты, ну потратьтесь вы еще немного, но зато тогда вам будет в полном соответствии с обязанностями страховой компании оказана квалифицированная медицинская помощь в квалифицированном медицинском учреждении", - отметил он.По словам дипломата, стоимость страховки зависит от фирмы, пакета, суммы покрытия."Но в принципе это сумма намного меньше, чем стоимость авиабилета или номера в отеле. Поэтому страховаться надо", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20211031/dtp-1757107390.html
https://ria.ru/20211229/turtsiya-1766004883.html
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в мире, дтп, турция, алексей ерхов, россия
18:20 29.12.2021 (обновлено: 18:25 29.12.2021)
 
Посол потребовал от Турции наладить систему оповещения о ДТП с россиянами

Посол в Анкаре Ерхов потребовал от Турции наладить систему оповещения о ДТП с россиянами

© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой РеспубликеПосол России в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой Республике
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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Российская сторона поставила вопрос перед турецкими властями по ситуации с оповещением о ДТП с россиянами, но система до сих пор не работает эффективно, заявил посол РФ Алексей Ерхов.
"Вот вам тот же пример с оповещением российских загранучреждений о случившемся ДТП. Мы поставили этот вопрос ребром перед турецкими властями, включая представителей Министерства внутренних дел, дорожной полиции, губернаторства. Также я обсудил этот вопрос с упомянутым вами министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, который не жалеет усилий для развития туризма, в том числе из России", - сказал посол российским журналистам.
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По его словам, турецкий министр "не поленился, поехал на юг, провел с губернатором специальное совещание по безопасности российских туристов, в том числе на дорогах".
"Всем все разъяснили, были приняты правильные решения. Потом он уехал, к губернатору пошли наши консульские сотрудники, а также сотрудники консульств тех стран, которые представлены в южных провинциях. Прекрасно поговорили, обо всем договорились, но… система как не работала, так не работает. Либо не оповещают, либо оповещают поздно. "Вязнет" где-то внизу, на исполнительском уровне", - сказал дипломат.
"…В общем, надо быть осторожнее. Вы все-таки в чужой стране, надо уважать закон и право, традиции. И если уж вы едете в Турцию в такое непростое время, как коронавирусная пандемия, пожалуйста, приобретите страховку, чтобы вас нормально вылечили", - сказал посол российским журналистам.
По его словам, было очень много случаев, когда люди говорят, что "они здоровые и страховка им не нужна".
"Господа, но вы же покупаете достаточно дорогие авиационные билеты, ну потратьтесь вы еще немного, но зато тогда вам будет в полном соответствии с обязанностями страховой компании оказана квалифицированная медицинская помощь в квалифицированном медицинском учреждении", - отметил он.
По словам дипломата, стоимость страховки зависит от фирмы, пакета, суммы покрытия.
"Но в принципе это сумма намного меньше, чем стоимость авиабилета или номера в отеле. Поэтому страховаться надо", - подчеркнул посол.
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В миреДТПТурцияАлексей ЕрховРоссия
 
 
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