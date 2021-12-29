https://ria.ru/20211229/dokumenty-1765923965.html

Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев

Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев - РИА Новости, 29.12.2021

Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев

Срок действия документов о прохождении медосвидетельствования иностранцами для предоставления в органы внутренних дел составляет 3 месяца, но это не означает,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T00:56

2021-12-29T00:56

2021-12-29T00:56

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Срок действия документов о прохождении медосвидетельствования иностранцами для предоставления в органы внутренних дел составляет 3 месяца, но это не означает, что медосвидетельствование им нужно проходить один раз в 3 месяца, сообщила пресс-служба Минздрава России.В среду вступает в силу изменение закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", теперь иностранцы и лица без гражданства должны проходить медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие в организме наркотических, психотропных, новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, а также на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека.Порядок проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований, утвержден приказом Минздрава России."Указанные в текущей редакции приказа сроки (3 месяца) предусматривают сроки действия документов для их передачи в территориальные органы внутренних дел и ни в коем случае не означают необходимость прохождения освидетельствования один раз в три месяца", - говорится в сообщении.При этом, учитывая обеспокоенность, возникшую в результате толкования закона и приказа, Минздравом принято решение внести изменения в приказ, уточнив срок, в течение которого документы действительны для их предоставления в территориальные органы внутренних дел, и срок действия медицинского сертификата и медицинских заключений, после которого требуется прохождение повторного освидетельствования, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211229/inostrantsy-1765922904.html

https://ria.ru/20211229/migranty-1765923602.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, москва, мигранты