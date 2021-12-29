Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/dokumenty-1765923965.html
Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев - РИА Новости, 29.12.2021
Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
Срок действия документов о прохождении медосвидетельствования иностранцами для предоставления в органы внутренних дел составляет 3 месяца, но это не означает,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T00:56
2021-12-29T00:56
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
москва
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570292002_0:414:2550:1848_1920x0_80_0_0_fcc61aae30399c1b31dbb86a89231c70.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Срок действия документов о прохождении медосвидетельствования иностранцами для предоставления в органы внутренних дел составляет 3 месяца, но это не означает, что медосвидетельствование им нужно проходить один раз в 3 месяца, сообщила пресс-служба Минздрава России.В среду вступает в силу изменение закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", теперь иностранцы и лица без гражданства должны проходить медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие в организме наркотических, психотропных, новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, а также на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека.Порядок проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований, утвержден приказом Минздрава России."Указанные в текущей редакции приказа сроки (3 месяца) предусматривают сроки действия документов для их передачи в территориальные органы внутренних дел и ни в коем случае не означают необходимость прохождения освидетельствования один раз в три месяца", - говорится в сообщении.При этом, учитывая обеспокоенность, возникшую в результате толкования закона и приказа, Минздравом принято решение внести изменения в приказ, уточнив срок, в течение которого документы действительны для их предоставления в территориальные органы внутренних дел, и срок действия медицинского сертификата и медицинских заключений, после которого требуется прохождение повторного освидетельствования, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211229/inostrantsy-1765922904.html
https://ria.ru/20211229/migranty-1765923602.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570292002_106:330:2397:2048_1920x0_80_0_0_14a07e74f96bcc2971134976cc5f50a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, москва, мигранты
00:56 29.12.2021
 
Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев

Минздрав разъяснил срок действия документов о медосвидетельствовании для иностранцев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы на Патриаршем мосту в Москве
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Срок действия документов о прохождении медосвидетельствования иностранцами для предоставления в органы внутренних дел составляет 3 месяца, но это не означает, что медосвидетельствование им нужно проходить один раз в 3 месяца, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В среду вступает в силу изменение закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", теперь иностранцы и лица без гражданства должны проходить медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие в организме наркотических, психотропных, новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, а также на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека.
Лаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
00:27
Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
Порядок проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований, утвержден приказом Минздрава России.
"Указанные в текущей редакции приказа сроки (3 месяца) предусматривают сроки действия документов для их передачи в территориальные органы внутренних дел и ни в коем случае не означают необходимость прохождения освидетельствования один раз в три месяца", - говорится в сообщении.
При этом, учитывая обеспокоенность, возникшую в результате толкования закона и приказа, Минздравом принято решение внести изменения в приказ, уточнив срок, в течение которого документы действительны для их предоставления в территориальные органы внутренних дел, и срок действия медицинского сертификата и медицинских заключений, после которого требуется прохождение повторного освидетельствования, пояснили в пресс-службе.
Снятие биометрических данных - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
00:42
Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
 
ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияМоскваМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего года
02:15Диетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезом
02:13В Польше заявили, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу России
02:07Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным
02:00На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
Лента новостейМолния
Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего годаДиетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезомВ Польше заявили, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу РоссииБайден прокомментировал возможную встречу с ПутинымНа Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности