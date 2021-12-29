13:53 29.12.2021 (обновлено: 13:57 29.12.2021)
Додон заявил, что не собирается убегать из Молдавии
Экс-глава Молдавии Додон готов сотрудничать с генпрокуратурой
© Sputnik / Стрингер
КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, признанный подозреваемым в причастности к хищению 12 миллионов долларов, заявил, что не собирается убегать из страны и готов сотрудничать со следствием.
Додон 29 декабря явился в генпрокуратуру для дачи показаний и предъявления подозрений в возможной причастности к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom. Он сообщил, что стал одним из подозреваемых по этому делу.
"Когда прокурор посчитает нужным, я снова приду, я никуда убегать не собираюсь, буду дальше с прокуратурой сотрудничать", - сказал Додон журналистам.
Как бывший президент и депутат Додон не обладает неприкосновенностью и может быть задержан, если прокуроры сочтут это необходимым.
Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов.
Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.
27 декабря, 10:38Додон не явился в прокуратуру для дачи показаний по делу о хищении