https://ria.ru/20211229/dodon-1765985031.html

Додона признали подозреваемым по делу о хищении 12 миллионов долларов

Додона признали подозреваемым по делу о хищении 12 миллионов долларов - РИА Новости, 29.12.2021

Додона признали подозреваемым по делу о хищении 12 миллионов долларов

Экс-президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон заявил журналистам после допроса в Генпрокуратуре, что признан подозреваемым в причастности... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:12

2021-12-29T13:12

2021-12-29T14:36

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 29 дек — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон заявил журналистам после допроса в Генпрокуратуре, что признан подозреваемым в причастности к хищению 12 миллионов долларов."Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, не обвиняемый", — уточнил политик.Он давал показания по делу о краже государственных средств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom в 2008 году. Додон выразил недоумение из-за того, что прокуратура решила вернуться к рассмотрению дела 13-летней давности, и подчеркнул, что категорически отрицает свою вину."Я считаю, что это попытка сместить акценты для общества перед Новым годом, власти хотят отвлечь население от проблем вроде повышения пенсионного возраста. Это дело уже рассматривалось четыре года назад, сейчас к нему вернулись", — добавил он.Как бывший президент и депутат Додон не обладает неприкосновенностью, поэтому силовики могут задержать его, если прокуроры сочтут это необходимым.В 2008 году Додон был первым вице-премьером и министром экономики. По версии следствия, в то время руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками руководимого им ведомства, Национального агентства по регулированию энергетики и несколькими иностранцами.Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электричества и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы оценивается примерно в 12 миллионов долларов.Игорь Додон был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год, когда он проиграл выборы стороннице проевропейского курса Майе Санду. Сам политик выступал за сохранение отношений с Евросоюзом и усиление стратегического партнерства с Россией.Впоследствии он был председателем Партии социалистов, а на парламентских выборах — одним из лидеров блока с коммунистами. По итогам голосования летом 2021 года президентская партия сформировала большинство, после чего Додон отказался от депутатского мандата.

https://ria.ru/20211218/dodon-1764369859.html

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в мире, молдавия, игорь додон