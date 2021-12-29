12:19 29.12.2021 (обновлено: 13:10 29.12.2021)
Додон прибыл в генпрокуратуру Молдавии для дачи показаний по делу о хищении
Экс-президент Молдавии Додон прибыл в генпрокуратуру для дачи показаний по делу о хищении
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПочетный председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон явился в прокуратуру для дачи показаний по делу о хищениях средств при импорте электроэнергии с Украины в 2008 году
© Sputnik / Михай Карауш
КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в среду прибыл в генпрокуратуру для дачи показаний по делу о хищении государственных средств, ему могут быть предъявлены подозрения в участии в коррупционной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Генпрокуратура ждала Додона 27 декабря для дачи показаний и предъявления подозрений в возможной причастности к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom. Позже было решено перенести приход экс-президента на 29 декабря. Додон в среду вместе с адвокатом прибыл в генпрокуратуру, чтобы дать показания по этому делу.
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Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов.
Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.
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