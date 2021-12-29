https://ria.ru/20211229/dodon-1765972070.html

Додон прибыл в генпрокуратуру Молдавии для дачи показаний по делу о хищении

Додон прибыл в генпрокуратуру Молдавии для дачи показаний по делу о хищении - РИА Новости, 29.12.2021

Додон прибыл в генпрокуратуру Молдавии для дачи показаний по делу о хищении

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в среду прибыл в генпрокуратуру для дачи показаний по делу о хищении государственных средств, ему могут быть предъявлены... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:19

2021-12-29T12:19

2021-12-29T13:10

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в среду прибыл в генпрокуратуру для дачи показаний по делу о хищении государственных средств, ему могут быть предъявлены подозрения в участии в коррупционной схеме, передает корреспондент РИА Новости.Генпрокуратура ждала Додона 27 декабря для дачи показаний и предъявления подозрений в возможной причастности к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom. Позже было решено перенести приход экс-президента на 29 декабря. Додон в среду вместе с адвокатом прибыл в генпрокуратуру, чтобы дать показания по этому делу.Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов.Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.

https://ria.ru/20211213/moldaviya-1763481951.html

https://ria.ru/20211028/elektroenergiya-1756733123.html

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в мире, молдавия, игорь додон