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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211229/covid-1766047660.html
Мир на пороге новых штаммов ковида. Откуда они возьмутся?
Ученые рассказали, кто станет "резервуаром" для новых штаммов коронавируса - РИА Новости, 29.12.2021
Мир на пороге новых штаммов ковида. Откуда они возьмутся?
Причиной появления новых штаммов коронавируса в будущем могут стать люди с подорванным иммунитетом, заявили американские ученые. Их исследование опубликовано в... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:34
2021-12-29T17:34
распространение коронавируса
небраска
колорадо
висконсин
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Причиной появления новых штаммов коронавируса в будущем могут стать люди с подорванным иммунитетом, заявили американские ученые. Их исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.Группа медиков, в том числе сотрудники университетов Джонса Хопкинса, Небраски, Колорадо, Висконсина и других научных организаций, собрали данные Национального когортного сотрудничества по COVID. В выборку включили людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 с 10 декабря 2020 года по 16 сентября 2021-го.Как показал анализ, риск развития инфекции у пациентов с дисфункцией иммунитета на 20-33 процентов выше, чем у остальных. "Люди с иммунной дисфункцией, такой как ВИЧ-инфекция, ревматоидный артрит и трансплантация органов, имели более высокие показатели "прорывной" инфекции и худшие иммунные результаты после полной или частичной вакцинации — по сравнению с лицами без иммунной дисфункции", — заявили авторы работы.При этом длительное "пребывание" вируса в организме больного со сниженным иммунитетом, по словам медиков, ведет к ускоренному накоплению мутаций в геноме SARS-CoV-2. Это может привести к формированию новых штаммов возбудителя коронавирусной болезни.Ученые порекомендовали даже привитым, имеющим слабую иммунную систему, продолжать соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а также придерживаться индивидуальных стратегий вакцинации: например, вовремя ревакцинироваться и постоянно сдавать тесты на антитела.Последний из известных штаммов коронавируса — B.1.1.529, или "омикрон" — выявили на юге Африкив конце ноября. В его S-белке нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме с ослабленным иммунитетом, например у человека, зараженного ВИЧ.
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/koronavirus-1766031133.html
https://ria.ru/20211228/immunitet-1765835522.html
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небраска, колорадо, висконсин, коронавирус covid-19
17:34 29.12.2021
 
Ученые рассказали, кто станет "резервуаром" для новых штаммов коронавируса

Американские ученые назвали возможный источник будущих мутаций коронавируса SARS-CoV-2

© REUTERS / Henry NichollsЛюди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Причиной появления новых штаммов коронавируса в будущем могут стать люди с подорванным иммунитетом, заявили американские ученые. Их исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.
Группа медиков, в том числе сотрудники университетов Джонса Хопкинса, Небраски, Колорадо, Висконсина и других научных организаций, собрали данные Национального когортного сотрудничества по COVID. В выборку включили людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 с 10 декабря 2020 года по 16 сентября 2021-го.
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Как показал анализ, риск развития инфекции у пациентов с дисфункцией иммунитета на 20-33 процентов выше, чем у остальных. "Люди с иммунной дисфункцией, такой как ВИЧ-инфекция, ревматоидный артрит и трансплантация органов, имели более высокие показатели "прорывной" инфекции и худшие иммунные результаты после полной или частичной вакцинации — по сравнению с лицами без иммунной дисфункции", — заявили авторы работы.
При этом длительное "пребывание" вируса в организме больного со сниженным иммунитетом, по словам медиков, ведет к ускоренному накоплению мутаций в геноме SARS-CoV-2. Это может привести к формированию новых штаммов возбудителя коронавирусной болезни.
Ученые порекомендовали даже привитым, имеющим слабую иммунную систему, продолжать соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а также придерживаться индивидуальных стратегий вакцинации: например, вовремя ревакцинироваться и постоянно сдавать тесты на антитела.
Последний из известных штаммов коронавируса — B.1.1.529, или "омикрон" — выявили на юге Африкив конце ноября. В его S-белке нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме с ослабленным иммунитетом, например у человека, зараженного ВИЧ.
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