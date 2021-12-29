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В округе Якутска ввели режим ЧС после гибели женщины из-за нападения собак
В округе Якутска ввели режим ЧС после гибели женщины из-за нападения собак - РИА Новости, 29.12.2021
В округе Якутска ввели режим ЧС после гибели женщины из-за нападения собак
Погибшей из-за нападения собак в Якутске женщиной оказалась сотрудница Северо-Восточного федерального университета, на территории Автодорожного округа города... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:52
2021-12-29T16:20
происшествия
якутск
северо-восточный федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
евгений григорьев
собаки
чс
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Погибшей из-за нападения собак в Якутске женщиной оказалась сотрудница Северо-Восточного федерального университета, на территории Автодорожного округа города введен режим ЧС, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев на своей странице в Instagram.Ранее СК сообщил, что в среду днем на территории ипподрома в Якутске стая собак напала на 53-летнюю женщину, она скончалась, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека)."Трагически погибла в результате нападения стаи собак женщина, сотрудница СВФУ. Я приношу слова искреннего, глубокого соболезнования родным и близким... Мною принято решение ввести режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности на территории города", - сказал глава города.По его словам, будет мобилизована вся имеющаяся техника, максимальное количество людей из всех структурных подразделений и предприятий, чтобы отловить эту стаю собак."Прошу отнестись с пониманием и прекратить ломать ловушки… Собак на самовыгул нельзя выпускать… они тоже будут отловлены… Город для людей, а не для собак", - добавил Григорьев.Кроме того, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан) "по ранее имевшимся фактам нападения собак на жителей Якутска". Дело возбудили сегодня на должностных лиц администрации города.В ноябре в Якутске в районе городского ипподрома уже было зафиксировано нападение стаи бездомных собак на женщину. Тогда в соцсетях также было распространено видео, где женщина отбивалась от нападающих на нее животных. Республиканская прокуратура тогда обещала дать "оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных". Городские власти сообщали, что в районе работает бригада по отлову животных.
https://ria.ru/20211130/yakutsk-1761400966.html
https://ria.ru/20211227/sobaka-1765696546.html
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происшествия, якутск, северо-восточный федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), евгений григорьев, собаки, чс, республика саха (якутия), россия
14:52 29.12.2021 (обновлено: 16:20 29.12.2021)
 
В округе Якутска ввели режим ЧС после гибели женщины из-за нападения собак

Режим ЧС на территории округа в Якутске ввели после гибели женщины из-за нападения собак

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
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ЯКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Погибшей из-за нападения собак в Якутске женщиной оказалась сотрудница Северо-Восточного федерального университета, на территории Автодорожного округа города введен режим ЧС, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев на своей странице в Instagram.
Ранее СК сообщил, что в среду днем на территории ипподрома в Якутске стая собак напала на 53-летнюю женщину, она скончалась, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Кадры нападения стаи собак на женщину в Якутске
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В Якутске стая собак напала на женщину
"Трагически погибла в результате нападения стаи собак женщина, сотрудница СВФУ. Я приношу слова искреннего, глубокого соболезнования родным и близким... Мною принято решение ввести режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности на территории города", - сказал глава города.
По его словам, будет мобилизована вся имеющаяся техника, максимальное количество людей из всех структурных подразделений и предприятий, чтобы отловить эту стаю собак.
"Прошу отнестись с пониманием и прекратить ломать ловушки… Собак на самовыгул нельзя выпускать… они тоже будут отловлены… Город для людей, а не для собак", - добавил Григорьев.
Кроме того, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан) "по ранее имевшимся фактам нападения собак на жителей Якутска". Дело возбудили сегодня на должностных лиц администрации города.
В ноябре в Якутске в районе городского ипподрома уже было зафиксировано нападение стаи бездомных собак на женщину. Тогда в соцсетях также было распространено видео, где женщина отбивалась от нападающих на нее животных. Республиканская прокуратура тогда обещала дать "оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных". Городские власти сообщали, что в районе работает бригада по отлову животных.
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ПроисшествияЯкутскСеверо-Восточный федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)Евгений ГригорьевсобакиЧСРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
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