https://ria.ru/20211229/chinovniki-1765950782.html
"Дружелюбие" войдет в KPI для хабаровских чиновников, заявил Дегтярев
"Дружелюбие" войдет в KPI для хабаровских чиновников, заявил Дегтярев - РИА Новости, 29.12.2021
"Дружелюбие" войдет в KPI для хабаровских чиновников, заявил Дегтярев
Понятие "дружелюбие" войдет в KPI для хабаровских чиновников, сообщил РИА Новости губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:47
2021-12-29T10:47
2021-12-29T12:13
общество
хабаровский край
москва
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 29 дек - РИА Новости. Понятие "дружелюбие" войдет в KPI для хабаровских чиновников, сообщил РИА Новости губернатор Михаил Дегтярев.Над Стратегией развития региона на ближайшие пять лет будут работать еженедельно начиная с января 2022 года, заявил Дегтярев."Будем смотреть по каждому проекту из стратегии, как продвинулось, написано ли письмо, проведено ли совещание согласительное, утверждены ли границы, лимиты, получена ли поддержка федерального центра. Даже командировки чиновников будут увязаны со стратегией развития. Съездил в Москву, привез решение – молодец. Не привез - что ты там делал? Это региональный KPI для членов правительства и глав в том числе местной власти", - рассказал Дегтярев.Также он отметил, что совещания "в старом формате в 2022 году прекратят свое существование"."Уже сегодня научились работать: лимит 30-40 минут. Административный аппарат будет работать по-новому и с людьми, и с инвесторами. Инвестора отпугнул, значит, не дружелюбный. Человеку, простому заявителю не помог, сделал отписку – значит, не дружелюбный. Слово дружелюбный становится у нас уже привычным. Этот KPI я тоже буду учитывать при оценке работы чиновников. Работать надо, а не совещаться", - уверен губернатор.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20211228/prazdniki-1765750782.html
https://realty.ria.ru/20211129/kvartiry-1761208090.html
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общество, хабаровский край, москва, михаил дегтярев
10:47 29.12.2021 (обновлено: 12:13 29.12.2021)
"Дружелюбие" войдет в KPI для хабаровских чиновников, заявил Дегтярев
Губернатор Дегтярев заявил, что "дружелюбие" войдет в KPI для хабаровских чиновников