https://ria.ru/20211229/buryatiya-1766058105.html

Путин призвал контролировать ситуацию в энергокомплексе Бурятии

Путин призвал контролировать ситуацию в энергокомплексе Бурятии - РИА Новости, 29.12.2021

Путин призвал контролировать ситуацию в энергокомплексе Бурятии

Президент РФ Владимир Путин попросил федеральные власти держать под контролем ситуацию в энергетическом комплексе Бурятии, где недавно произошла серьезная... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:22

2021-12-29T18:22

2021-12-29T18:22

происшествия

улан-удэ

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил федеральные власти держать под контролем ситуацию в энергетическом комплексе Бурятии, где недавно произошла серьезная авария.Вопрос об аварии на ТЭЦ в Улан-Уде был задан на большой пресс-конференции Путина, он пообещал лично разобраться с ситуацией."Я знаю, что руководство региона и соответствующие компании прилагают все необходимые усилия для ликвидации последствий аварии. Вместе с тем очевидно, что этот вопрос должен быть на постоянном контроле и со стороны федеральных властей. Просил бы доложить, какие меры для помощи Бурятии предприняты и что планируется делать в дальнейшем", - сказал Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.Ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление из-за возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии был введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. 25 декабря режим ЧС был понижен до муниципального уровня. 27 декабря оперштаб по ликвидации последствий аварии сообщил, что все жилые дома и соцучреждения Улан-Удэ полностью подключены к теплоснабжению.

https://ria.ru/20211223/ulan-ude-1765130249.html

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происшествия, улан-удэ, владимир путин, россия