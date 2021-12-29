Путин призвал контролировать ситуацию в энергокомплексе Бурятии
Президент Путин попросил власти держать под контролем ситуацию в энергокомплексе Бурятии
© Фото : Главное управление МЧС Росии по Республике БурятияАвтомобили МЧС на территории ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошел пожар
© Фото : Главное управление МЧС Росии по Республике Бурятия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил федеральные власти держать под контролем ситуацию в энергетическом комплексе Бурятии, где недавно произошла серьезная авария.
Вопрос об аварии на ТЭЦ в Улан-Уде был задан на большой пресс-конференции Путина, он пообещал лично разобраться с ситуацией.
"Я знаю, что руководство региона и соответствующие компании прилагают все необходимые усилия для ликвидации последствий аварии. Вместе с тем очевидно, что этот вопрос должен быть на постоянном контроле и со стороны федеральных властей. Просил бы доложить, какие меры для помощи Бурятии предприняты и что планируется делать в дальнейшем", - сказал Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.
Ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление из-за возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии был введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. 25 декабря режим ЧС был понижен до муниципального уровня. 27 декабря оперштаб по ликвидации последствий аварии сообщил, что все жилые дома и соцучреждения Улан-Удэ полностью подключены к теплоснабжению.