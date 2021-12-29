https://ria.ru/20211229/bogatstvo-1765930368.html

Мечтаете разбогатеть? Эти россияне смогли заработать миллиарды

Названы самые разбогатевшие за 2021 год россияне - РИА Новости, 29.12.2021

Мечтаете разбогатеть? Эти россияне смогли заработать миллиарды

Создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавили рейтинг роста стоимости состояний участников российского списка Forbes. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T06:28

2021-12-29T06:28

2021-12-29T06:28

экономика

вагит алекперов

павел дуров

forbes

андрей мельниченко

алексей мордашов

telegram (приложение)

wildberries

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_524ff0d56ab459245cddb906a2fb289e.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавили рейтинг роста стоимости состояний участников российского списка Forbes.Состояние Дурова за год выросло на 13,81 миллиарда долларов, составив к 20 декабря 17,24 миллиарда. Как отмечает издание, подобное изменение произошло благодаря росту оценки мессенджера Telegram.Состояние Бакальчук достигло 13,02 миллиарда долларов, увеличившись на 11,92 миллиарда. Этому поспособствовал переоценка Wildberries, который показывает почти двукратный рост оборота по сравнению с прошлым годом. Также на стоимость ритейлера повлияло успешное IPO Ozon, главного конкурента компании.В пятерку предпринимателей, наиболее увеличивших свое состояние за 2021 год, также вошли Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Вагит Алекперов.

https://ria.ru/20210820/wildberries-1746569275.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, вагит алекперов, павел дуров, forbes, андрей мельниченко, алексей мордашов, telegram (приложение), wildberries, татьяна бакальчук