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Мечтаете разбогатеть? Эти россияне смогли заработать миллиарды
Названы самые разбогатевшие за 2021 год россияне - РИА Новости, 29.12.2021
Мечтаете разбогатеть? Эти россияне смогли заработать миллиарды
Создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавили рейтинг роста стоимости состояний участников российского списка Forbes. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T06:28
2021-12-29T06:28
экономика
вагит алекперов
павел дуров
forbes
андрей мельниченко
алексей мордашов
telegram (приложение)
wildberries
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавили рейтинг роста стоимости состояний участников российского списка Forbes.Состояние Дурова за год выросло на 13,81 миллиарда долларов, составив к 20 декабря 17,24 миллиарда. Как отмечает издание, подобное изменение произошло благодаря росту оценки мессенджера Telegram.Состояние Бакальчук достигло 13,02 миллиарда долларов, увеличившись на 11,92 миллиарда. Этому поспособствовал переоценка Wildberries, который показывает почти двукратный рост оборота по сравнению с прошлым годом. Также на стоимость ритейлера повлияло успешное IPO Ozon, главного конкурента компании.В пятерку предпринимателей, наиболее увеличивших свое состояние за 2021 год, также вошли Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Вагит Алекперов.
https://ria.ru/20210820/wildberries-1746569275.html
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экономика, вагит алекперов, павел дуров, forbes, андрей мельниченко, алексей мордашов, telegram (приложение), wildberries, татьяна бакальчук
06:28 29.12.2021
 
Названы самые разбогатевшие за 2021 год россияне

Forbes: Дуров и Бакальчук возглавили рейтинг разбогатевших россиян в 2021 году

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавили рейтинг роста стоимости состояний участников российского списка Forbes.
Состояние Дурова за год выросло на 13,81 миллиарда долларов, составив к 20 декабря 17,24 миллиарда. Как отмечает издание, подобное изменение произошло благодаря росту оценки мессенджера Telegram.
"В марте 2021 года Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд. Также, в уходящем году мессенджер резко нарастил пользовательскую базу. В октябре 2021 года после сбоя в работе Meta (Facebook), Instagram и WhatsApp, в Telegram зарегистрировались 70 млн новых пользователей", — пишет издание.
Состояние Бакальчук достигло 13,02 миллиарда долларов, увеличившись на 11,92 миллиарда. Этому поспособствовал переоценка Wildberries, который показывает почти двукратный рост оборота по сравнению с прошлым годом. Также на стоимость ритейлера повлияло успешное IPO Ozon, главного конкурента компании.
В пятерку предпринимателей, наиболее увеличивших свое состояние за 2021 год, также вошли Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Вагит Алекперов.
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 16:25
Wildberries обвинил платежные системы в давлении на российские банки
 
ЭкономикаВагит АлекперовПавел ДуровForbesАндрей МельниченкоАлексей МордашовTelegram (приложение)WildberriesТатьяна Бакальчук
 
 
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