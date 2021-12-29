https://ria.ru/20211229/beremennost-1765923441.html

Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации

Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации - РИА Новости, 29.12.2021

Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации

Планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T00:39

2021-12-29T00:39

2021-12-29T00:39

общество

москва

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава России.Минздрав России в среду обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.Данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет, отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию, отметили в пресс-службе.

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