https://ria.ru/20211229/beremennost-1765923441.html
Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации - РИА Новости, 29.12.2021
Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
Планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T00:39
2021-12-29T00:39
2021-12-29T00:39
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава России.Минздрав России в среду обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.Данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет, отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию, отметили в пресс-службе.
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общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, беременность, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
Минздрав: планировать беременность можно через 28 дней после первой прививки от COVID-19