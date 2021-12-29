https://ria.ru/20211229/belavia-1765993118.html

Посольство Белоруссии обсуждает возобновление рейсов "Белавиа" в Лондон

Посольство Белоруссии обсуждает возобновление рейсов "Белавиа" в Лондон - РИА Новости, 29.12.2021

Посольство Белоруссии обсуждает возобновление рейсов "Белавиа" в Лондон

Посольство Белоруссии в Лондоне обсуждает с британскими властями возобновление рейсов "Белавиа", которая ранее попала под действие санкций, заявил в интервью... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:44

2021-12-29T13:44

2021-12-29T14:08

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ЛОНДОН, 29 дек – РИА Новости. Посольство Белоруссии в Лондоне обсуждает с британскими властями возобновление рейсов "Белавиа", которая ранее попала под действие санкций, заявил в интервью РИА Новости посол республики Максим Ермолович.Британия после инцидента с самолетом Ryanair в мае 2021 года запретила самолетам "Белавиа" входить в воздушное пространство Соединенного Королевства без специального разрешения.По словам посла Белоруссии в Лондоне, дипмиссия прилагает все усилия для возобновления авиасообщения."Эта работа ведется, в том числе, с привлечением квалифицированных специалистов здесь, в Великобритании. Мы взаимодействуем и с авиакомпанией "Белавиа", и с юридическими компаниями, которые представляют интересы перевозчика в Великобритании, и пытаемся достучаться до представителей государственных органов Великобритании, донести до них объективную позицию в отношении белорусского авиаперевозчика", - сказал Ермолович."Мы попробуем возобновить эту работу по линии МИД и минтранса Соединенного Королевства после рождественских каникул в Британии. Отмена ограничений в отношении авиаперевозок дала бы возможность продолжить работу по другим направлениям. Правительство Республики Беларусь свое решение приняло, это касается проведения полномасштабной конституционной реформы, изменения политической системы в стране, поэтому мы ждем адекватной реакции на эти действия со стороны западных стран, включая Великобританию, и хотели бы начать обсуждать практические вопросы, к которым относится снятие всех экономических ограничений, в том числе в отношении "Белавиа", - добавил посол.После инцидента 23 мая с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел впоследствии арестованный в аэропорту Минска оппозиционер Роман Протасевич, европейские страны заявили, что Белоруссия принудила борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке из-за ложного сообщения о минировании, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Авиакомпании ряда западных стран приняли решение летать, минуя Белоруссию.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В санкционные пакеты ЕС включены белорусская авиакомпания "Белавиа" и предприятие по навигационному обслуживанию "Белаэронавигация".Читайте полный текст интервью на сайте >>>

https://ria.ru/20211130/belavia-1761541949.html

https://ria.ru/20210529/belavia-1734709021.html

https://ria.ru/20211018/irlandiya-1755000786.html

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в мире, белоруссия, лондон, великобритания, максим ермолович, белавиа, задержание основателя telegram-канала nexta