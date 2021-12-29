https://ria.ru/20211229/bank-1765997326.html

В Крыму мужчина попытался ограбить банк с помощью записки

В Крыму мужчина попытался ограбить банк с помощью записки - РИА Новости, 29.12.2021

В Крыму мужчина попытался ограбить банк с помощью записки

Мужчина с помощью записки пытался ограбить банк в Симферополе, он задержан, сообщает пресс-служба МВД по республике Крым. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:02

2021-12-29T14:02

2021-12-29T14:02

происшествия

республика крым

симферополь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Мужчина с помощью записки пытался ограбить банк в Симферополе, он задержан, сообщает пресс-служба МВД по республике Крым."Задержан 48-летний гражданин, подозреваемый в разбойном нападении на отделение одного из крымских банков", - говорится в сообщении.Полицией установлено, что мужчина дождался своей очереди в кассу и передал сотруднице банка записку, в которой под угрозой применения оружия потребовал передать ему деньги. Девушка-кассир, прочитав записку, не растерялась и нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник поспешил скрыться."В содеянном мужчина сознался, написав явку с повинной. Свой поступок он пояснил тем, что нуждался в деньгах, и нежеланием работать", - подчеркнули в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

https://ria.ru/20211115/ograblenie-1759161024.html

республика крым

симферополь

россия

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происшествия, республика крым, симферополь, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия