https://ria.ru/20211229/azs-1766036116.html

Глава Минэнерго предложил вернуть продажу пива на АЗС

Глава Минэнерго предложил вернуть продажу пива на АЗС - РИА Новости, 29.12.2021

Глава Минэнерго предложил вернуть продажу пива на АЗС

Возврат продажи пива на АЗС позволит улучшить экономику автозаправочного бизнеса, добавив около 30 копеек на литр топлива к выручке розницы, сообщил глава... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:54

2021-12-29T16:54

2021-12-29T16:54

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Возврат продажи пива на АЗС позволит улучшить экономику автозаправочного бизнеса, добавив около 30 копеек на литр топлива к выручке розницы, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. По его словам, по большей части идея вернуться к продажам пива на АЗС является предложением самого автозаправочного бизнеса."Оно обосновано тем, что нужно повышать маржинальность розничного сегмента. ... И, по нашим расчетам, это даст где-то 0,3 рубля на литр увеличения выручки АЗС. Поэтому, учитывая, что иногда у них низкая маржинальность, потому что оптовые цены иногда растут, ... то это, может быть, улучшит экономику АЗС", - сообщил Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24". Министр отметил, что ведомство эту идею поддерживает.Топливный рынок России в 2021 году пережил бурный рост оптовых цен на топливо, стоимость всех видов горючего на бирже обновила свои исторические рекорды, опережая темпы инфляции. При этом рост розничных цен на АЗС ограничен темпами прогнозной инфляции. В результате топливный бизнес, как сообщали отраслевые союзы, столкнулся с убытками от продажи топлива.Как сообщал РИА Новости глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС) Григорий Баженов, снятие запрета на продажу слабоалкогольных напитков в магазинах при АЗС несколько сократит убытки розничных продавцов топлива, но не поменяет ситуацию в корне.

https://ria.ru/20211227/promille-1765590108.html

https://ria.ru/20211012/ezda-1754130614.html

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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, россия