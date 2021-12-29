Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/azs-1766036116.html
Глава Минэнерго предложил вернуть продажу пива на АЗС
Глава Минэнерго предложил вернуть продажу пива на АЗС - РИА Новости, 29.12.2021
Глава Минэнерго предложил вернуть продажу пива на АЗС
Возврат продажи пива на АЗС позволит улучшить экономику автозаправочного бизнеса, добавив около 30 копеек на литр топлива к выручке розницы, сообщил глава... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:54
2021-12-29T16:54
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595965780_0:343:2921:1986_1920x0_80_0_0_5836bd1cdb577775984c592cf75727c1.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Возврат продажи пива на АЗС позволит улучшить экономику автозаправочного бизнеса, добавив около 30 копеек на литр топлива к выручке розницы, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. По его словам, по большей части идея вернуться к продажам пива на АЗС является предложением самого автозаправочного бизнеса."Оно обосновано тем, что нужно повышать маржинальность розничного сегмента. ... И, по нашим расчетам, это даст где-то 0,3 рубля на литр увеличения выручки АЗС. Поэтому, учитывая, что иногда у них низкая маржинальность, потому что оптовые цены иногда растут, ... то это, может быть, улучшит экономику АЗС", - сообщил Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24". Министр отметил, что ведомство эту идею поддерживает.Топливный рынок России в 2021 году пережил бурный рост оптовых цен на топливо, стоимость всех видов горючего на бирже обновила свои исторические рекорды, опережая темпы инфляции. При этом рост розничных цен на АЗС ограничен темпами прогнозной инфляции. В результате топливный бизнес, как сообщали отраслевые союзы, столкнулся с убытками от продажи топлива.Как сообщал РИА Новости глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС) Григорий Баженов, снятие запрета на продажу слабоалкогольных напитков в магазинах при АЗС несколько сократит убытки розничных продавцов топлива, но не поменяет ситуацию в корне.
https://ria.ru/20211227/promille-1765590108.html
https://ria.ru/20211012/ezda-1754130614.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595965780_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_eee22015ae2a4a86a6ec8611b2c31cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, россия
16:54 29.12.2021
 
Глава Минэнерго предложил вернуть продажу пива на АЗС

Глава Минэнерго Шульгинов: возврат продажи пива на АЗС улучшит их экономику

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкМужчина заправляет автомобиль на АЗС
Мужчина заправляет автомобиль на АЗС - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Возврат продажи пива на АЗС позволит улучшить экономику автозаправочного бизнеса, добавив около 30 копеек на литр топлива к выручке розницы, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. По его словам, по большей части идея вернуться к продажам пива на АЗС является предложением самого автозаправочного бизнеса.
"Оно обосновано тем, что нужно повышать маржинальность розничного сегмента. ... И, по нашим расчетам, это даст где-то 0,3 рубля на литр увеличения выручки АЗС. Поэтому, учитывая, что иногда у них низкая маржинальность, потому что оптовые цены иногда растут, ... то это, может быть, улучшит экономику АЗС", - сообщил Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24". Министр отметил, что ведомство эту идею поддерживает.
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 07:16
В правительстве предложили снизить максимально допустимое число промилле
Топливный рынок России в 2021 году пережил бурный рост оптовых цен на топливо, стоимость всех видов горючего на бирже обновила свои исторические рекорды, опережая темпы инфляции. При этом рост розничных цен на АЗС ограничен темпами прогнозной инфляции. В результате топливный бизнес, как сообщали отраслевые союзы, столкнулся с убытками от продажи топлива.
Как сообщал РИА Новости глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС) Григорий Баженов, снятие запрета на продажу слабоалкогольных напитков в магазинах при АЗС несколько сократит убытки розничных продавцов топлива, но не поменяет ситуацию в корне.
Сотрудник ГИБДД во время рейда в Москве по проверке автомобилей такси на соответствие правилам безопасности перевозок - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 08:11
СМИ: в России планируют радикально ужесточить наказание за пьяную езду
 
ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Николай ШульгиновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
22:40Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства
Лента новостейМолния
Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят ИранХинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства