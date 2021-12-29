https://ria.ru/20211229/aziza-1765988246.html

Азиза нашла молодому мужу вторую жену

Азиза нашла молодому мужу вторую жену - РИА Новости, 29.12.2021

Азиза нашла молодому мужу вторую жену

Азиза нашла молодому мужу Александро Лортэ вторую жену. Артистка призналась, что женщина должна родить им ребенка. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:41

2021-12-29T13:41

2021-12-29T13:41

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азиза (певица)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Азиза нашла молодому мужу Александро Лортэ вторую жену. Артистка призналась, что женщина должна родить им ребенка.Певица в программе "Пусть говорят" рассказала, что племянницы отказали ей в донорской яйцеклетке. Затем иностранная пара друзей Александро столкнулась с бюрократическими сложностями, не смогла приехать в Россию, поэтому отменила все планы по помощи с рождением детьми на ближайшее время.Азиза решила, что разрешить ситуацию получится с помощью второй жены. Певица отметила, что у ее дальней родственницы была похожая ситуация, поэтому сработала "генетическая память". Артистка согласилась на гарем и подготовила вторую комнату и санузел для будущей избранницы мужа. Азиза даже подыскала вторую жену среди своих знакомых – это ее давняя подруга Марина Огаян. Женщина отметила, что у них с Александро "симпатия".Азиза вышла замуж за Александро летом этого года. Сразу после свадьбы пользователи социальных сетей выразили мнение, что молодой супруг артистки мог заинтересоваться ее деньгами. Однако певица опровергла эти домыслы.

https://ria.ru/20211228/krutoy-1765770771.html

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знаменитости, пусть говорят, шоу-бизнес, азиза (певица)