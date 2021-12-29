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В Минпромторге предсказали замедление роста цен на автомобили
В Минпромторге предсказали замедление роста цен на автомобили - РИА Новости, 29.12.2021
В Минпромторге предсказали замедление роста цен на автомобили
Минпромторг ожидает, что рост цен на автомобили в РФ замедлится в следующем году, заявил глава министерства Денис Мантуров на встрече с журналистами. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:02
2021-12-29T10:02
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
авто
ассоциация европейского бизнеса
автостат
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минпромторг ожидает, что рост цен на автомобили в РФ замедлится в следующем году, заявил глава министерства Денис Мантуров на встрече с журналистами."Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся", - сказал он.По ранее озвученной оценке министра, цены на автомобили российского производства в 2021 году выросли на 5-8%, на импортные - в пределах 20%.Столь стремительного роста цен на машины в стране не было с кризисного 2014 года, рассказывали РИА Новости в "Автостате". Аналитики оценивают рост только рекомендованных розничных цен в этом году в 24-25%, а дилерских - с учетом допоборудования - более чем в 35%. Основные драйверы роста - дефицит автомобилей в дилерских центрах, подорожание металлопродукции, логистических услуг, а также инфляция.Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев в России было продано 1,4 миллиона автомобилей (+6,9% к аналогичному периоду прошлого года).
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, авто, ассоциация европейского бизнеса, автостат, россия
10:02 29.12.2021
 
В Минпромторге предсказали замедление роста цен на автомобили

В Минпромторге предсказали замедление роста цен на автомобили в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетитель в автосалоне
Посетитель в автосалоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минпромторг ожидает, что рост цен на автомобили в РФ замедлится в следующем году, заявил глава министерства Денис Мантуров на встрече с журналистами.
"Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся", - сказал он.
По ранее озвученной оценке министра, цены на автомобили российского производства в 2021 году выросли на 5-8%, на импортные - в пределах 20%.
Столь стремительного роста цен на машины в стране не было с кризисного 2014 года, рассказывали РИА Новости в "Автостате". Аналитики оценивают рост только рекомендованных розничных цен в этом году в 24-25%, а дилерских - с учетом допоборудования - более чем в 35%. Основные драйверы роста - дефицит автомобилей в дилерских центрах, подорожание металлопродукции, логистических услуг, а также инфляция.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев в России было продано 1,4 миллиона автомобилей (+6,9% к аналогичному периоду прошлого года).
Автомобильный салон - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 04:34
Названы самые популярные автомобили у россиян
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровАвтоАссоциация европейского бизнесаАвтостатРоссия
 
 
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