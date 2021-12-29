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Apple выдала нескольким сотрудникам бонусы до 180 тысяч долларов
Apple выдала нескольким сотрудникам бонусы до 180 тысяч долларов - РИА Новости, 29.12.2021
Apple выдала нескольким сотрудникам бонусы до 180 тысяч долларов
Компания Apple выдала сотрудникам бонусы акциями в размере до 180 тысяч долларов США, чтобы предотвратить утечку талантливых кадров к конкурентам вроде Meta,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:59
2021-12-29T14:59
технологии
сша
apple
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Компания Apple выдала сотрудникам бонусы акциями в размере до 180 тысяч долларов США, чтобы предотвратить утечку талантливых кадров к конкурентам вроде Meta, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.По данным агентства, для получателей бонусы стали неожиданностью, размер вознаграждения составил от 50 тысяч долларов до 180 тысяч долларов. Бонусы выдавались сотрудникам, продемонстрировавшим высокие показатели.Акция носит непубличный характер, представители компании отказались комментировать информацию, отмечает Блумберг.
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технологии, сша, apple
14:59 29.12.2021
 
Apple выдала нескольким сотрудникам бонусы до 180 тысяч долларов

Талантливые сотрудники Apple получили бонусы до 180 тысяч долларов

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Компания Apple выдала сотрудникам бонусы акциями в размере до 180 тысяч долларов США, чтобы предотвратить утечку талантливых кадров к конкурентам вроде Meta, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным агентства, для получателей бонусы стали неожиданностью, размер вознаграждения составил от 50 тысяч долларов до 180 тысяч долларов. Бонусы выдавались сотрудникам, продемонстрировавшим высокие показатели.
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Акция носит непубличный характер, представители компании отказались комментировать информацию, отмечает Блумберг.
 
ТехнологииСШАApple
 
 
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