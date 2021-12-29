https://ria.ru/20211229/apple-1766011293.html

Apple выдала нескольким сотрудникам бонусы до 180 тысяч долларов

Apple выдала нескольким сотрудникам бонусы до 180 тысяч долларов - РИА Новости, 29.12.2021

Apple выдала нескольким сотрудникам бонусы до 180 тысяч долларов

Компания Apple выдала сотрудникам бонусы акциями в размере до 180 тысяч долларов США, чтобы предотвратить утечку талантливых кадров к конкурентам вроде Meta,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:59

2021-12-29T14:59

2021-12-29T14:59

технологии

сша

apple

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Компания Apple выдала сотрудникам бонусы акциями в размере до 180 тысяч долларов США, чтобы предотвратить утечку талантливых кадров к конкурентам вроде Meta, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.По данным агентства, для получателей бонусы стали неожиданностью, размер вознаграждения составил от 50 тысяч долларов до 180 тысяч долларов. Бонусы выдавались сотрудникам, продемонстрировавшим высокие показатели.Акция носит непубличный характер, представители компании отказались комментировать информацию, отмечает Блумберг.

https://ria.ru/20211222/apple-1764873019.html

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технологии, сша, apple